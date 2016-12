Bei Einbruch vermutlich eingeschlafen

Am frühen Donnerstagmorgen meldete ein Anrufer eine Person, die in Niederkorn scheinbar bewusstlos in einem Fahrzeug lag.

Vor Ort fanden die Beamten einen Mann vor, der betrunken und ohnmächtig mit dem Kopf gegen dem Lenkrad lag.

Auffällig war, dass das Beifahrerfenster eingeschlagen war. Der Innenraum des Fahrzeuges war durchwühlt und der Mann wies Verletzungen auf.

Die Beamten riefen einen Krankenwagen. Der Mann kam jedoch mit Hilfe der Beamten wieder zu sich und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Zur gleichen Zeit wurde in der selben Straße ein weiteres beschädigtes Fahrzeug gefunden. Das Fenster der Fahrerseite war hier jedoch nur teilweise eingeschlagen.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Festnahme des Mannes an.