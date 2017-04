Kein bisschen leise …

„Ich bin sehr früh in eine Männerwelt hineingeraten, ich habe mich daran gewöhnt“, sagt Colette Flesch über ihre Karriere, die sie 1970, gleich nach ihrer ersten Beteiligung an Gemeinderatswahlen, auf den Bürgermeisterstuhl der Hauptstadt brachte. „Ganz Europa blickte auf mich als jüngste Bürgermeisterin einer europäischen Hauptstadt“, erinnert sie sich lächelnd. „Den Frauen verzeiht man nicht so leicht“, hat sie in 38 Jahren aber auch gelernt.

Programmiert war die politische Karriere nicht. Colette Flesch hat früh ihren Vater verloren. Nach einem Studienjahr in den USA und einem Diplom des „Wellesley College“, einer bekannten liberalen Frauenuniversität in der Nähe von Boston, studierte sie Rechts- und Politikwissenschaften. Durch den Sport – sie vertrat als Fechterin die luxemburgischen Farben bei den Olympischen Spielen in Rom, Tokio und Mexiko – kam sie schon früh herum, häufig auch in Ländern, die damals nicht so leicht zugänglich waren.

Beruflich war der Anfang schwieriger: Gleich zweimal wurde ihr Antrag auf eine Anstellung im Außenministerium zurückgewiesen, weil sie eine Frau war. „Umso größer war die Zufriedenheit, als ich 1980 Außenminister wurde.“

Nach dieser Rückweisung bewarb sich Colette Flesch bei der Europäischen Gemeinschaft – und wurde Beamtin beim Rat der Landwirtschaftsminister. „Woraufhin ich bei der ersten Sitzung prompt um Kaffee gebeten wurde. Ich habe damals das Glasdach, das nach wie vor so schwer zu durchbrechen ist, noch in seinem ganzen Ausmaß miterlebt. Als Frau musste man besser sein als die meisten Männer, um Karriere zu machen.“

Diese Chance bekam die Sportlerin von Gaston Thorn. 50 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts brauchten alle Parteien eine Vorzeigefrau auf ihren Listen. So landete Colette Flesch auf der DP-Liste für die Parlamentswahlen von 1968. Als zweite Ersatzfrau fuhr sie seelenruhig in den Wintersport und war dann völlig überrascht, als sie nach der Bildung einer CSV-DP-Regierung ins Parlament nachrückte. Mit den 13.000 Franken (ohne Sozialversicherung) Entschädigung, die es damals für die parlamentarische Arbeit gab, konnte sie allerdings nicht leben und musste deshalb beim Automobile Club anheuern, bevor sie sich ganz der Politik widmete. „Ich habe es nie bereut.“

Ihr politischer Weg ist beeindruckend: Knapp ein Jahr nach ihrem Einzug ins Parlament wurde sie Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, ein Amt, das sie 1980 ablegte, um in der CSV-DP-Regierung das Amt des Vizepremiers zu übernehmen. Sie betreute den Außenhandel, die Wirtschaft, den Handel und die Justiz, wobei besonders die Nachwehen der Stahlkrise eine große Herausforderung waren.

1984 wurde sie Europaabgeordnete, 1990 kehrte sie gewissermaßen zu ihren beruflichen Anfängen zurück und wurde Generaldirektorin für Information, Kommunikation, Kultur und Audiovisuelles bei der Europäischen Kommission. 1999 legte sie dieses Amt nieder und ging noch einmal mit in die Europa- und die Gemeindewahlen, wo sie das Amt der Kulturschöffin übernahm und das Kulturjahr 2007 vorbereitete. Seither widmet sie sich ihren Leidenschaften: dem Sport, der nach wie vor einen wichtigen Platz im Leben der „Sportlerin des Jahres 1967“ einnimmt, und der Kultur, für die sie jetzt mehr Zeit hat.

So war sie von Beginn an eine sehr aktive und engagierte Präsidentin des Verwaltungsrates des „Luxembourg City Film Festival“. Mit genauso viel Einsatz präsidiert sie den Verwaltungsrat des vom Europarat gegründeten „Institut européen des itinéraires culturels“.

Zum Thema Gleichberechtigung zitiert sie Françoise Giroud, die in einem Interview mit der New York Times gesagt hat, die Gleichberechtigung sei erreicht, wenn eine mittelmäßige Frau Chef werden könne.

Ohne viel Aufheben hat sich Colette Flesch sehr früh auch zu ihrer Homosexualität bekannt. Sie war vor fast 15 Jahren die Erste, die in der Hauptstadt mit ihrer Lebensgefährtin einen Pacs unterzeichnete, „um sie als rechtmäßige Partnerin anerkannt zu sehen“. Kinder vermisst sie nicht. „Ich habe so viele Patenkinder und ein so intensives Familienleben, dass mir nichts fehlt.“