Luxembourg goes Dubai

Zu der Weltausstellung werden 25 Millionen Besucher erwartet, von denen 70 Prozent nicht aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kommen.

Als Vertreter Luxemburgs waren Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) und die seit April amtierende erste Regierungsrätin im Wirtschaftsministerium, Maggy Nagel (DP), zu Gast in Dubai. Die ehemalige Kultur- und Wohnungsbauministerin hat zur Aufgabe, die Expo 2020 vorzubereiten.

"Connecter les esprits, créer le futur" ist das Thema der Expo in Dubai. Minister Schneider betonte bei dem Treffen die guten Beziehungen beider Länder und stellte die Expo in den nationalen Kontext: "Das Profil der Expo 2020 reiht sich perfekt in die nationale Politik der wirtschaftlichen Diversifizierung ein, vor allem, was die nationalen Aktivitäten im Weltraum betrifft." Die Beteiligung werte die Kompetenzen der nationalen Wirtschaftsunternehmen auf, von denen einige bereits ihre Bereitschaft zur Teilnahme signalisiert hätten, so Schneider weiter.

2011 hat die erste Wirtschaftsmission Luxemburgs in Dubai stattgefunden. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind der wichtigste Handelspartner Luxemburgs in der Region. Das Volumen der ausgetauschten Waren betrug 2015 fast 580 Millionen Euro, wie das Wirtschaftsministerium weiter mitgeteilt hat.