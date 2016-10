Gedenken in Verdun

Im Gedenken an die "Mutter aller Schlachten" des Ersten Weltkriegs finden im "Centre Mondial de la Paix et des Libertés et des Droits de l’Homme" (CMP) im Ossuaire de Douaumont bei Verdun derzeit die Ausstellungen "Que reste-t-il de la Grande-Guerre?" und "Les Artisans de la Paix" statt. Die Schüler aus dem Aline-Mayrisch- sowie dem Nordstad-Lycée besuchten die Ausstellungen in Begleitung von Großherzog Henri und Großherzogin Maria-Teresa, sowie dem erbgroßherzoglichen Paar, und nahmen ebenfalls an einer "journée pédagogique" teil.

Der Tag ging mit einer Konferenz durch den französischen TV-Journalisten Laurent Parisot und durch Alexandre Escorcia, strategischer Berater im französischen Außenministerium zu Ende, bei der das Augenmerk auf einen aktuellen, regionalen Konflikt, die Ukraine-Krise, gerichtet war.

Unser Fotograf Jean-Claude Ernst war ebenfalls dabei. Hier seine Eindrücke.