Kirchberg: Auchan und Utopolis evakuiert

Die Polizei ist mit allen Spezialeinheiten vor Ort, auch die Feuerwehr. Eine offizielle Mitteilung gibt es bisher nicht. Bilder in den sozialen Netzwerken zeigten Menschen vor den geräumten Gebäuden auf Kirchberg. Im Utopolis wurden die laufenden Filme abgebrochen, twittern Besucher. Wie es aussieht, hatte die Situation ihren Ursprung im Kino-Gebäude, dann wurde auch in umliegenden Gebäuden evakuiert. Gegen 19.45 Uhr berichteten Augenzeugen, das Auchan-Parkhaus wäre wieder zugänglich. Dies wurde von der Polizei per Twitter bestätigt.

Nach Alarm auf Kirchberg können die Leute nun ihr Auto aus der Tiefgarage des Shoppingzenters nehmen. — Police Luxembourg (@PoliceLux) 23. März 2017

Im Utopolis-Gebäude wird die Polizei die nötigen Überprüfungen vornehmen müssen, ehe Entwarnung gegeben werden kann. Kinokritiker Jhemp Thilges sagte am Mikrofon von RTL, gegen 18.00 Uhr sei in den Sälen die Beleuchtung angegangen und alle Besucher seien aufgefordert worden, das Gebäude zu verlassen. Alles sei sehr ruhig abgelaufen.

Ein erster Tweet der Polizei gegen 19.00 Uhr gab noch keinen näheren Aufschluss.

Nach Alarm wurde Kino u. Shoppinzenter auf Kirchberg aus Vorsichtsmassnahme evakuiert. Polizei vor Ort. — Police Luxembourg (@PoliceLux) 23. März 2017

Pour des raisons de sécurité, #UtopolisKirchberg est fermé jusqu'à nouvel ordre.

La Direction d'Utopia sa — Utopolis Luxembourg (@UtopolisLU) 23. März 2017

Der Kinobetreiber twitterte wenig später, dass "bis auf Weiteres" Utopolis Kirchberg geschlossen ist. Wer also heute Abend noch ins Kino will, sollte am besten vorher versuchen, sich auf der Utopolis-Homepage zu informieren. Ab dort gibt es auch Links von Utopolis zu ihren Mitteilungen in den sozialen Netzwerken.