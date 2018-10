Sprossenliebhaber sollten aufpassen: In mehreren Produkten wurden Verotoxin bildende Bakterien gefunden. Durch die Keimbelastung kann es unter anderem zu blutigen Durchfallerkrankungen kommen. Es geht dabei um “Sprossen Alfalfa”, “Sprossen Salatmix”, “Sprossen Gourmet”, “Sprossen aufs Brot” und “Sommersprossen” der Marken Healthy Powerfood und Sprossenmanufaktur. Die Bio-Keimlinge werden in Deutschland hergestellt und betroffen sind sämtliche Produkte mit einem Verfallsdatum vor dem 29.10.2018.

Die Produkte werden unter anderem in den Naturata-Geschäften in Luxemburg, im Mullebutz in Bonneweg und Co-Labor in Bartringen verkauft. Die betroffenen Waren wurden aus dem Handel entfernt, ein Teil sei allerdings schon gekauft worden. Kunden können die Artikel an den Verkaufspunkten zurückgeben.