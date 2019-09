Der Traum vom eigenen Garten, für viele ist das ein erstrebenswerter Gedanke. Nur wie kriegt man den, bei den hohen Grundstückspreisen und immer dichter werdenden Bebauungen im Land? Besonders in Ballungsgebieten gestaltet sich der Wunsch schwierig. Ein Großteil der Bevölkerung lebt heute in Mehrfamilienhäusern ohne die Möglichkeit einer kleinen grünen Oase.

Um dem Wunsch dennoch Rechnung tragen zu können, wurde in Ettelbrück eine Initiative gestartet. Seit April 2019 gärtnern 22 Bürger der Pattonstadt gemeinsam. Die Stadt hat zu diesem Zweck ein 40 Ar großes Gartengelände in Stackels von Privatpersonen gepachtet und stellt dieses den Hobbygärtnern zur Verfügung. Die Idee für einen solchen Gemeinschaftsgarten wurde in der Umweltkommission der Gemeinde entwickelt.

40 Ar für Hobbygärtner



Wie Dr. Paul Solvi, Präsident der Kommission, am Freitag anlässlich der Einweihung des Areals erläuterte, finden sich hier Mitbürger von insgesamt acht Nationalitäten zusammen. Das Projekt bestehe dabei aus zwei Teilen. Zum einen sind 16 Parzellen individuell verpachtet. Daneben gibt es noch ein weiteres großes Gartenbeet, wo sechs Bürger gemeinsam ihr Gemüse anpflanzen.

Auch die soziale Komponente des Gemeinschaftssinns werde mit dieser Aktion gefördert, so Solvi weiter. Das gemeinsame Gärtnern fördere den Austausch untereinander. Der Gemeinschaftsgarten soll nicht nur der Gemüsezucht dienen, sondern auch ein Ort der Gemütlichkeit sein, wo Menschen gerne zusammenkommen und ihre Freizeit verbringen.

