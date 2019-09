Eine Frau ist am Donnerstagmorgen, 26.9., in Beles in der route d’Esch angefahren worden und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das meldet die Polizei.

Demnach überquerte die Frau einen Zebrastreifen. Eine Autofahrerin, die in den Kreisverkehr einbiegen wollte, hielt auch ordnungsgemäß an. Ein aus dem Kreisverkehr herausfahrender Fahrer übersah die Frau auf dem Überweg jedoch. Die Fußgängerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.