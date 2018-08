Es ist noch nicht bei allen Autofahrern angekommen, dass die Tram seit dem 27. Juli auch über den Limpertsberg fährt. Während zahlreiche Besucher sich mit der Straßenbahn zum Glacis-Platz fahren lassen, fahren einige eingefleischte Autofahrer lieber mit dem eigenen Wagen auf den Rummelplatz – und das, obwohl seit vielen Jahren ein kostenloser Pendelbusbetrieb angeboten wird.

Nicht alle Autofahrer haben sich aber an die Umstellung gewöhnt, die die Tram mit sich bringt. In den letzten Tagen sei es deshalb öfters zu Beeinträchtigungen durch Autos gekommen, die die Gleise der Tram blockiert haben, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Besonders der Verkehr in Richtung avenue Victor Hugo ist hiervon betroffen. Die Polizei rät zu mehr Aufmerksamkeit.