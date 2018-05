Eine Frau bemerkt beim Fahren in Trier eigenartige Geräusche. Als sie anhält und ihren silbernen VW Golf Kombi genauer untersucht, stellt sie fest, dass an einem Rad vier der fünf Radmuttern fehlen. Zum Glück ist am Dienstag nichts passiert – das hätte aber leicht anders sein können. Jetzt ermittelt die Polizei.

Das Auto war von 8:40 bis 18:40 Uhr auf dem Mitarbeiter- und Kundenparkplatz des Modehaus Marx in der Gartenfeldstraße 11 in Trier abgestellt. Zwischen 18:50 – 19:10 Uhr stand es auf dem Aldi-Parkplatz in der Zurmaiener Straße 174a. Die Nummer der Polizeiinspektion Trier lautet: 0651/9779-3200.