In Luxemburg herrscht Ozonalarm. Die Konzentration des reaktiven Gases in der Luft ist zu hoch. Schuld daran ist der Mensch: zu viel Verkehr, insbesondere Schwerlastverkehr. Dass die Menschheit um ihres produktiven Treibens willen die Natur zerstört, ist keine Neuheit. Nicht bewusst, versteht sich. Menschen tun einfach Dinge: Sie produzieren, konsumieren und werfen weg.

So passiert Umweltzerstörung einfach nebenbei. Niemand will die Luft verpesten, die Erde vermüllen und die Flüsse verdrecken – auch nicht die Neoliberalen. Aber es ist ihnen gleichgültig. Gleichgültig genug, um ihren Lebensstil fortzuführen.

“Wandel wird von faulen, gierigen und furchtsamen Menschen bewirkt, die nach leichteren Methoden suchen, ihre Angelegenheiten zu regeln”, schreibt der britische Historiker Ian Morris. Um also Menschen davon abzuhalten, die Umwelt zu zerstören, nutzen Staaten verschiedene Mittel, um die Bürger in die “richtige” Richtung zu lenken: Geldstrafen, Mehraufwand und Angst.

Dieser pädagogische Ansatz wird Nudge (engl. für Stups) genannt. Auch das Tempolimit von 90 km/h ist so ein Anstupser. Der Hebel, um Autofahrer auf Busse und Bahnen umsteigen zu lassen, ist in diesem Fall die Angst vor dem gefährlichen Gas – und den Strafen, falls man zu schnell fährt. Dass das Runterschrauben auf 90 km/h fürs Ozon tatsächlich wenig bis gar nichts bringt, wird da zur Nebensache. Aber immerhin wird ein Bewusstsein für die Umweltverschmutzung geschaffen. Und das ist gut so.

