Der Pfarrer von Belair ...

Als in den Jahren 2010 und 2011 eine Serie von Missbrauchsfällen seitens katholischer Geistlicher bekannt wurde (oft an Schutzbefohlenen) und die unappetitlichen Details die Runde machten, sahen sich selbst die CSV und deren Justizminister genötigt, zu handeln. Die allermeisten der Täter konnten sich beruhigt zurücklehnen, da die sexuellen Übergriffe gesetzlich verjährt waren und die göttliche Justiz ohnehin vom Bodenpersonal nicht so ernst genommen wird, wie die Taten an sich zeigen.

Die Opfer allerdings leiden auch noch Jahrzehnte nach dem Missbrauch, befinden sich teils in psychiatrischer Behandlung, um irgendwie mit dem Eingriff in ihre damals junge Persönlichkeit fertig zu werden. Die Folgen des unbekümmerten Missbrauchs, der kirchenintern lange geduldet bzw. verdrängt wurde, sind auch heute noch schrecklich.

Das entsprechende Gesetz wurde also abgeändert, u.a. wurde das Alter der „sexuellen Volljährigkeit“ von 14 auf 16 heraufgesetzt.

Der ehemalige Pfarrer des schmucken hauptstädtischen Viertels Belair wurde gestern freigesprochen, weil er den sexuellen Verkehr mit einem 14-Jährigen, der unter seiner Aufsicht stand, vor dieser Gesetzesänderung praktizierte (während einer Ferienreise in Taizé, von wo der Junge schlecht flüchten konnte) und die Anklage nicht beweisen konnte, dass das Opfer nicht mit den Handlungen einverstanden war. Dass der Kirchenmann dann noch zwei „ehrbare“ Bürger fand (Haag und Schiltz), die ihm bescheinigten, ein ebenso ehrbarer Bürger zu sein, macht die Geschichte nicht weniger schlimm. Eher das Gegenteil ist der Fall, und die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft in Berufung geht, macht ausgesprochen Sinn.