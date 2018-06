Für Premierminister Xavier Bettel (DP) ist die Sache gegessen. Er will sich drei Jahre nach dem Referendum und kurz vor den Wahlen nicht zum Thema äußern. Über seinen Pressesprecher lässt er lediglich ausrichten, dass „das Referendum vorbei und das Resultat bekannt ist“. Das war’s? Wohl kaum. Dass die Frage nach dem Ausländerwahlrecht damals überhaupt gestellt wurde, hatte einen Grund. Luxemburg hat ein Problem. Und dieses Problem heißt Demokratiedefizit. Das kann man so oft leugnen oder relativieren, wie man will, die Zahlen sprechen für sich: 48 Prozent der Einwohner des Landes haben nicht die luxemburgische Staatsbürgerschaft und können demnach bei Parlamentswahlen nicht mitentscheiden. Tendenz steigend.

Zwar wurde Anfang 2017 eine Reform des Nationalitätengesetzes beschlossen, durch die es einfacher wurde, die Staatsangehörigkeit zu erhalten. Doch Justizminister Felix Braz („déi gréng“) meinte bereits, dass diese Maßnahme die Entwicklung lediglich ausbremsen, im besten Fall stabilisieren wird. Eigentlich bedeutet Demokratie „die Herrschaft des Volkes“. Einige halten immer noch daran fest, dass zum „Volk“ lediglich jene gehören, die einen luxemburgischen Pass besitzen. Dass die Ausländer jeden Tag neben ihnen im Bus sitzen, im Supermarkt einkaufen, durch die Straßen spazieren und vor allem Steuern zahlen – Teil dieser Gesellschaft sind –, blenden diese Menschen bewusst aus.

Die Gesetze, die im Parlament beschlossen werden, machen nicht vor einem ausländischen Pass halt. Sie betreffen oft alle, die in Luxemburg leben, und deswegen sollten auch alle mitentscheiden können. Trotzdem traut sich in der Politik keiner an das Thema heran, wie die Aussage von Bettels Sprecher zeigt. Die Regierung hat es geschafft, aus einem Problem, das sie eigentlich lösen wollte, ein unaussprechbares Untier zu machen. Nun will sogar der Premier nicht mehr darüber reden. Kein Kommentar.