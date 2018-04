Die Magazin-Ausgabe des 28. April widmet sich zu grossen Teilen unserer Mosel und dem Weinbau, ein fester Bestandteil der Luxemburger Ess- und Trinkkultur und Ausdruck der Lebensfreude, welche die Menschen an der Mosel prägt.

Im richtigen Licht

Laurent Graaff hat sich mit Patrick Berg, dem Generaldirektor von Domaines Vinsmoselle, unterhalten. Es geht um Image und Ansehen von Luxemburgs grösstem Weinproduzenten, der draussen anders wahrgenommen wird als er in Wirklichkeit ist. Dies und andere Herausforderungen beschäftigen den gebürtigen Differdinger, der in seiner bisherigen Laufbahn schon unterschiedliche Aktivitätsbereiche durchlaufen hat.

Weinberg

“Domaines Vinsmoselle” setzt auf Qualität, biodynamischen Anbau und neue Produkte. Das erfuhr Daisy Schengen im Gespräch mit Josy Gloden, Präsident der Genossenschaftskellerei. Von Fehlern in der Vergangenheit zu einer Vorreiterrolle Luxemburgs.

Leidenschaft

OPVI steht “Organisation professionnelle des vignerons indépendants asbl”. Daisy Schengen hat sich mit Ern Schumacher über die Pläne und Anliegen der Privatwinzer unterhalten. Auch das Thema Werbung für einheimische Weine kam zur Sprache.

Vielfalt an Traubensorten

Daisy Schengen gibt einen Überblick über die Traubensorten, die in Luxemburg angebaut werden. Das geht von Piniot Gris über Rivaner bis zum Elbling, nicht zu vergessen die beliebten …. aber, die kennen Sie bestimmt schon längst.

Proufdag

Wenn “Proufdag” in Remerschen angesagt ist, zieht das nicht nur die Branche und die Weinliebhaber in die Kellereien der Vinsmoselle. Was uns der 2017er Jahrgang bringen wird und mit welchem Können und Geschick die Winzer hier gegen die negativen Auswirkungen durch die schlechte Wetterlage im Frühjahr 2017 angegangen sind, wird man in Remerschen nachvollziehen können. Claude Wolf hat sich schon mal informiert.

Friture

Zur Mosel gehört auch die “Friture de la Moselle”. Roby Spirinelli hörte sich im Restaurant “An der Tourelle” um und erfuhr Interessantes zu dieser knusprigen Delikatesse.

Wein und Kunst bei Bentz

Das Domaine Claude Bentz präsentiert seinen 2017er Jahrgang im Rahmen einer Fotoaustellung. Herbert Becker durfte schon mal für das Tageblatt probieren, im Rahmen der “Journées de dégustation”, zu denen Claude Bentz eingeladen hatte. Und dazu den Fotografen Felix Schadeck kennenlernen.

Zum In-die-Luft-gehen

ILA heisst das Zauberwort unter Kennern, wenn es um die Luft- und Raumfahrtindustrie und ihre Innovationen geht. Roby Spirinelli über ein Event in Berlin, bei dem der Veranstalter gut 150.000 Besucher erwartet.

Mit Annuschka im Himmel

“Annuschka” heisst eine alte Antonow An-2, der Welt grösster einmotoriger Doppeldecker, den ein Freizeitpilot namens Chris Vannieuwenhuyse wieder aufgepeppelt hat. Da konnte Roby Spirinelli nicht widerstehen und liess sich auf einen Traum-Erlebnisflug mit Annuschka ein. Roby kann sich an jede Minute dieses Flugs erinnern … und den Nachnamen von Chris korrekt schreiben.

Lieblingsziel

Lieblingsziel der Luxemburger bleibt Mallorca, Luxair erwartet diesen Sommer mehr als 60.000 Touristen aus Luxemburg auf dieser Destination. Da machte sich Claude Wolf schon mal vorab auf die Reise und erzählt, was den Besucher dieses Jahr erwartet.

Mit dem E-Bike durch Norwegen

Ein nicht alltägliches Erlebnis ist eine Radfahrt durch Norwegen. Damit es auch locker über die Berge geht, wird hier das E-Bike herangezogen. Es geht bequem voran und die Aussicht ist unbeschreiblich. Sollten Sie mal probieren.

Gruselabteilung

René Oth geht mit Chief Inspector Wexford auf die Suche nach dem Schuldigen in einem schrecklichen Mord. “Die Tote im Pfarrhaus ” ist der letzte Krimi der 2015 verstorbenen Ruth Rendell. Eine Erinnerung an die Frau, die man die “Queen of crime” nannte.

Auch Hunde sind gefährdet

Vor allem, wenn man sie in einem Auto mit geschlossenen Fenstern bei grosser Hitze zurück lässt. Denken Sie an Ihren Hund, wenn Sie Ihr Auto irgendwo abstellen und bedenken Sie, dass Hunde zumindest so hitzeempfindlich wie Menschen sind, ihre Temperatur aber leider nicht durch Schwitzen regulieren können.

Schön aber gefährlich – die Sonne

Sonne kann gefährlich sein, wenn man an heissen Sonnentagen einige Schutzvorkehrungen ausser Acht lässt. Sonnenbrand kann einem ganz schön den Urlaub verderben. Also Vorsicht!

Mehr Leistung, mehr Spass

Renault hat neue, 1,3 Liter kleine Benzin-Motoren für seine Kompakt-SUVs entwickelt, die bei aller Leistungssteigerung auch umweltfreundlicher geworden sind. Bei VW und dem Polo GTI dagegen geht es eher um sportliches und temperamentvolles Fahren mit sehr hohem Spassfaktor. Dass viele ehemalige Golf GTI Fans nunmehr den Polo GTI als würdigen Nachfolger dieser Ikone ansehen, konnte Marc Schonckert im Test nachvollziehen.

Daisy Schengen, Roby Spirinelli, Marc Schonckert