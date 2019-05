Die Stadt Trier, der Landkreis Trier-Saarburg und der Eifelkreis bitten die Bundeskanzlerin um Hilfe. Weil Grenzgänger hier keine Steuern zahlen, fehlt vielerorts Geld. Belgien bekommt schon eine Ausgleichszahlung.

Die Stadt Trier und die Landkreise Bitburg-Prüm und Trier-Saarburg fordern von Luxemburg einen steuerlichen Ausgleich für die Einwohner, die als Grenzgänger nach Luxemburg pendeln. In einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel bitten sie diese um Unterstützung. Das berichtet der Trierische Volksfreund.

Die Pendler zahlten in Luxemburg ihre Steuern, nähmen aber jenseits der Grenze öffentliche Leistungen wie Kitas, Schulen und Straßen in Anspruch. In vielen Orten entlang der luxemburgischen Grenze übersteige mittlerweile die Zahl der Grenzgänger die Zahl der inländisch Beschäftigten. „Diese Entwicklung führt dazu, dass sich immer weniger Nutzer der öffentlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge an deren Finanzierung beteiligen, was die Gemeinden vor große finanzielle Herausforderungen stellt“, heißt es in dem Brief, der in französischer Version vom Metzer Bürgermeister an den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron gegangen ist.