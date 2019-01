Legia Warschau hat am Sonntagabend Chris Philipps mitgeteilt, dass er sich einen neuen Verein suchen muss. Der luxemburgische Nationalspieler wurde auf die Transferliste gesetzt und reist nicht mit seiner aktuellen Mannschaft ins Trainingslager nach Portugal.

Seinen Teamkollegen Jose Kante, Cristian Pasquato und Mateusz Hołownia ereilte das gleiche Schicksal.

Philipps besitzt derzeit noch einen Vertrag bis zum 31. Dezember 2019 beim Haupstadtverein, mit dem er im vergangenen Mai als Stammspieler das Double aus Pokal und Meisterschaft in Polen geholt hat.

Zwischendurch gab es bei Legia jedoch zwei Trainerwechsel und seit der Portugiese Sa Pinto in Warschau die Zügel in der Hand hält, spielt der Luxemburger fast keine Rolle mehr. In der laufenden Saison kam der Defenivallrounder jediglich auf 208 Minuten Einsatzzeit.

Philipps hat nun Zeit sich bis Ende des Monats einen neuen Verein zu finden. In den meisten europäischen Ligen schliesst das Transferfenster nämlich am 31. Januar.