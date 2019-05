Am 23. April ist Großherzog Jean im Alter von 98 Jahren gestorben. Die Trauerfeier, zu der zahlreiche Staatsgäste – und Tausende Bürger – erwartet werden, beginnt um 11 Uhr in der Kathedrale in Luxemburg-Stadt. Das Tageblatt berichtet live.

11.30 Uhr

Der Sarg von Großherzog Jean ist in der Kathedrale angekommen. Nun beginnt die Trauerfeier in der Kathedrale.

11.20 Uhr

Der Sarg von Großherzog Jean wird in die Kathedrale gebracht.

11.11 Uhr

Der Trauerzug beginnt. Der Sarg von Großherzog Jean wird, zu Ehren von seinem Einsatz in der Front, auf dem Untergestell einer Kanone von einem Hammer gezogen. Gleichzeitig werden 21 Kanonenschüssen abgegeben.

11.06 Uhr

Die Militärmusik wird den Sarg von Großherzog Jean begleiten. Sie haben sich vor dem Palast aufgestellt.

11.01 Uhr

In Limousinen werden die bekanntesten Ehrengäste zur Kathedrale gebracht. Langsam ebbt der Fluss der Autos ab. In Kürze wird der Trauerzug mit dem Sarg von Großherzog Jean beginnen.

10.59 Uhr

Mit vielen Ehrengästen und großen Ansammelungen von Bürger ist die Sicherheit beim Staatsbegräbnis ein wichtiges Thema. So haben sich die Polizei und die Armee darauf vorbereitet.

10.48 Uhr

Eine Ehrengarde von Armee und Pfadfinder säumt den kompletten Weg des Trauerzugs.

10.32 Uhr

Während die Ehrengäste sich nach und nach in Bussen auf den Weg in Richtung Kathedrale machen, füllen sich die Bürgersteige. Viele wollen Großherzog Jean die letzte Ehre erweisen.

10.25 Uhr

Wer war Großherzog Jean? Ein Überblick über ein bewegtes Leben.

10.14 Uhr

Großherzog Jean hatte viele Familienverbindung und Freundschaften in andere Herrscherhäuser in Europa und der Welt. Hier eine Übersicht über die Staatsgäste, die an der Trauerzeremonie teilnehmen werden:

10.10 Uhr

Hinter der aktuellen Regierung gehen die früheren Minister von Großherzog Jean.

10.09 Uhr

Die aktuelle Regierung ist auf dem Weg in die Kathedrale.

10.07 Uhr

Die Kathedrale wird bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Wer trotzdem die Trauerfeier begleiten möchte, kann die Zeremonie auf der Place d’Armes live auf einer Großleinwand sehen.

10.02 Uhr

Vor der Kathedrale stellt sich die Armee auf.

10.00 Uhr

Die Abgeordneten, ganz in schwarz gekleidet, machen sich auf den Weg in die Kathedrale.

9.47 Uhr

Großherzog Henri und die großherzogliche Familie nimmt heute auch von ihrem Vater, Großvater und Urgroßvater Abschied. In einem Brief erinnert der amtierende Großherzog an seinen Vater.

9.30 Uhr

Trauerstimmung vor dem Palast: In Luxemburg-Stadt regnet es leicht. Vor dem Palais defilieren die Soldaten der Ehrengarde.

9.24 Uhr

Die ersten Menschen haben sich bereits am Boulevard Franklin D. Roosevelt versammelt, um den Trauerzug zu sehen.

9.10 Uhr

In der Hauptstadt sind viele Straßen gesperrt, unter anderem die rue Aldringen und der Boulevard Roosevelt. Auch einige Parkhäuser sind nicht wie gewohnt zu erreichen.

9 Uhr

Das ganze Land hat sich auf das Begräbnis von Großherzog Jean vorbereitet. Das Tageblatt hat am Freitag mit Menschen gesprochen, die bei der Trauerfeier mitwirken. Zum Artikel.