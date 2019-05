Tausende Menschen werden am Samstag zum Staatsbegräbnis von Großherzog Jean erwartet. Wer dem Großherzog die letzte Ehre erweisen möchte, sollte frühzeitig anreisen, da mehrere Straßen im Umkreis der Kathedrale für den Verkehr gesperrt werden und Parkplätze Mangelware sein werden.

Die Straßen rund um die Kathedrale werden am Tag des Staatsbegräbnisses für den gesamten Verkehr gesperrt sein. Bereits seit Donnerstagabend sind die rue Notre-Dame, die rue du Fossé sowie die Côte d’Eich von der rue du Fossé bis zur Kreuzung rue du Nord für den Verkehr gesperrt.

Am Samstag zwischen 6 und 18 Uhr werden zudem noch die rue Aldringen und der Boulevard Roosevelt gesperrt. Das Parken in diesen Straßen ist momentan und noch bis Samstagabend verboten. Auch einige Parkhäuser werden nicht wie gewohnt zu erreichen sein.

Parkhäuser in der Innenstadt sind für Publikum geschlossen

Das Parkhaus Knuedler bleibt am Samstag bis 14 Uhr geschlossen. Der Parking Saint-Esprit ist während der Trauerfeier nur für Abonnenten zugänglich. In den Parkhäusern place de l’Europe auf dem Kirchberg und neben dem Stadion Josy Barthel ist das Parken während des Staatsbegräbnisses kostenlos.

Auf der place de la Constitution gilt das Parkverbot zudem noch bis zum 29. Mai, dem letzten Tag der Oktav.

Die Behörden raten, auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen. Auch hier wird es zu Änderungen kommen. Die Buslinien 17 und 21 werden am Samstag in kürzeren Intervallen fahren, um die Besucher von den P+R-Parkplätzen am Rande der Stadt zügig ins Zentrum zu bringen. Die Haltestelle am Boulevard Roosevelt wird seit Donnerstagabend bis Samstag nicht mehr angefahren. Auch die CFL rechnet am Samstag mit erhöhtem Fahrgastaufkommen und wird die Zugpläne bei Bedarf anpassen.

Videowand auf der place d’Armes

Die Trauerfeier zu Ehren von Großherzog Jean wird am Samstag ab 10 Uhr live auf einer Großleinwand auf der place d’Armes gezeigt. Dort werden die Prozessionen und die päpstliche Danksagung in der Kathedrale gezeigt, damit „jedes interessierte Publikum an der Beerdigung Seiner Hoheit Großherzog Jean teilhaben kann“, wie das Presseamt der Regierung schreibt. Die Plätze für die Trauerfeier in der Kathedrale waren innerhalb von nur einer Stunde vergeben.

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität stehen ebenfalls einige Plätze in der Nähe der Großbildleinwand, aber auch entlang des Trauerzuges zur Verfügung. Sie werden jedoch gebeten, sich beim „Service d’intégration et des besoins spécifiques“ unter der Telefonnummer 47 96 42 15 anzumelden.

Das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten hat im Einklang mit der nationalen Gesetzgebung beschlossen, ein Verbot jeglicher Flug- und Drohnenaktivitäten über dem betreffenden Bereich für den Samstag zu erlassen. Das Flugverbot gilt für den gesamten Stadtteil Luxemburg-Oberstadt bis zu einer Höhe von 750 Metern.