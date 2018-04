“Ich verstehe die Kommission nicht”, meinte Minister Etienne Schneider (LSAP) am Mittwochmorgen während seiner Rede zur Wirtschaft des Landes. “Die Kommission hat Sanktionen gegen Russland verhängt und zwingt dann ein luxemburgisches Unternehmen Teile an ein russisches zu verkaufen.” Weil der luxemburgische Stahlriese die italienische Firma Ilva kaufen will, muss er sich von verschiedenen Werken trennen. Das entschied die Kommission.

Auch das Düdelinger Werk soll an einen Konkurrenten gehen. Seit Dienstag ist bekannt, dass der russische Stahlriese NLMK als Käufer in Frage kommt. Und genau das scheint Schneider zu stören. Schneider hatte sich, zusammen mit dem Düdelinger Bürgermeister Dan Biancalana (LSAP) an die Kommission gewandt und argumentiert, die Politik der Kommission sei schlecht fur die europäische Industrie. Er holte aber noch weiter aus und sprach von einer überlebten Industrie- und Konkurrenzpolitik in der EU, die dringend reformiert werden müsse.

Brief an Kommission und ArcelorMittal

Der Wirtschaftsminister hat am Dienstagabend die beiden Gewerkschaften OGBL und LCGB getroffen, um über das weitere Vorgehen zu diskutieren. Er will unter anderem einen weiteren Brief an die Kommission schicken. Er wird die Kommission auffordern, die Konkurrenzpolitik zu reformieren. “Sie ist von 2004”, kritisierte der luxemburgische Wirtschaftsminister.

Ein weiterer Brief wird, unterschrieben von ihm und von seinem Regierungskollegen und Arbeitsminister Nicolas Schmit (LSAP), an ArcelorMittal gehen. Er will die Firma auffordern, “seine Verantwortung in Luxemburg zu übernehmen”. Der CSV-Fraktionschef Claude Wiseler zeigte Interesse daran, diesen Brief ebenfalls zu unterschreiben. “Dann machen wir das zusammen Herr Wiseler”, sagte Schneider.

Der kleine Zwist zwischen dem Wirtschaftsminister und dem Spitzenkandidat der CSV hatte schon vor einer Woche in einer ähnlichen Weise stattgefunden. Schneider hatte damals Wiseler aufgerufen, sich ihm anzuschließen und Druck auf die Kommission auszuüben. Dieser zeigte sich verwundert, dass der Wirtschaftsminister nun bei ihm “anklopfe”, zeigte sich aber bereit, sich für den Erhalt von Düdelingen einzusetzen.