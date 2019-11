Spektakuläre Wende in der kontrovers diskutierten Expansion von ArcelorMittal: Wie der Stahlriese am Montag (4.11.) mitteilt, tritt er von seinem Plan zurück, das Ilva-Stahlwerk im italienischen Tarent zu kaufen.

Um den Ilva-Erwerb vorantreiben zu dürfen, musste ArcelorMittal mehrere Stahlwerke zu verkaufen – darunter auch das in Düdelingen mit rund 300 Beschäftigten.

Nun könnte dieser umstrittene Vorgang unnötig geworden sein – sollte ArcelorMittal mit seinem Ansinnen, den Ilva-Kauf rückgängig zu machen, Erfolg haben.

In einer Pressemitteilung erklärt ArcelorMittal seine Motivation: Der Vertrag zur Übernahme sehe ein Rücktrittsrecht vor für den Fall, dass neue Umweltgesetze den Betrieb des Werkes erheblich beeinträchtigen. Das ist für ArcelorMittal jetzt geschehen: “Mit Wirkung vom 3. November 2019 hat das italienische Parlament den rechtlichen Schutz aufgehoben, der für das Unternehmen erforderlich ist, um seinen Umweltplan ohne das Risiko einer strafrechtlichen Haftung umzusetzen, und damit die Rücktrittserklärung begründet”, schreibt das Stahlunternehmen.

Außerdem seien durch Entscheidungen des Strafgerichtshofs von Tarent bestimmte schnell (nämlich bis zum 13.Dezember 2019) zu erfüllende Auflagen eingetreten, die nicht in dieser Zeit umzusetzen seien. Mindestens einer, wahrscheinlich aber alle drei in Tarent befindlichen Hochöfen müssten darum wohl stillgelegt werden.

Eine Schließung würde es ArcelorMittal aber “unmöglich machen, seinen Industrieplan umzusetzen, das Werk Tarent zu betreiben und den Vertrag im Allgemeinen umzusetzen”, heißt es in der Pressemitteilung.

Dem Stahlwerk in Tarent in Apulien droht damit die Schließung, 10.000 Arbeitsplätze sind in Gefahr. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte kam am Abend laut der Nachrichtenagentur Ansa mit mehreren Ministern zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

Um das Stahlwerk gibt es schon seit längerem Streit wegen möglicher Gesundheitsgefahren. Im Januar hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg geurteilt, der italienische Staat sei bislang unzureichend gegen die Risiken vorgegangen und habe damit die Menschenrechte der Anwohner in der Nähe des Werks verletzt. Im strukturschwachen “Mezzogiorno”, dem italienischen Süden, hat das Werk angesichts hoher Arbeitslosigkeit trotz aller gesundheitlicher Gefahren aber hohe wirtschaftliche und soziale Bedeutung. fgg

Dieser Artikel enthält Material der DPA.

Foto oben: mafe de baggis from Milano, Italy, ILVA – Unità produttiva di Taranto – Italy – 25 Dec. 2007, CC BY-SA 2.0