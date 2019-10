Traditionell sind Besuche von ausländischen Landesvertretern mit viel Zeremoniell verbunden. Bei der belgischen Staatsvisite am Dienstag ist das Programm besonders voll. Hier ein kleiner Überblick zu den Feierlichkeiten.

Une visite d’Etat de trois jours en Grand-Duché du Luxembourg commence demain.

Morgen start het driedaagse staatsbezoek aan het Groothertogdom Luxemburg.

A three-day state visit to the Grand Duchy of Luxembourg starts tomorrow. @courgrandducale #BELUX2019 pic.twitter.com/mw2uWdiEkJ

— Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) 14. Oktober 2019