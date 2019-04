Die Trauerfeier von Großherzog Jean wird am kommenden Samstag live auf einer Großleinwand gezeigt. Das teilte die Regierung am Dienstagmorgen mit. Dafür wird eine Videowand samt Beschallungsanlage auf der Place d’Armes in Luxemburg-Stadt aufgebaut.

Ab 10 Uhr werden dort die Prozessionen und die päpstliche Danksagung in der Kathedrale gezeigt, damit “jedes interessierte Publikum an der Beerdigung seiner Hoheit Großherzog Jean teilhaben kann”, wie das Presseamt der Regierung schreibt.

Die Plätze für die Trauerfeier in der Kathedrale waren innerhalb von nur eine Stunde vergeben.