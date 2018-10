In einem Waldstück zwischen Holzem und Capellen ist am Montagmittag (22. Oktober) eine größere Menschengruppe der Polizei aufgefallen: Nahe des CR103, in Höhe der “Aire de Capellen”, bemerkten sie 14 Personen augenscheinlich “nicht-europäischer Herkunft”, wie die Polizei mitteilt. Ersten Überprüfungen nach handele es sich wohl um irakische Flüchtlinge.

Die Polizeistreife forderte Verstärkung an, die 14 Menschen wurden dann zur zuständigen Dienststelle des Außenministeriums gebracht.

Im Spätsommer sind in Luxemburg mehrfach Gruppen von Menschen als blinde Passagiere aus Lkw ausgestiegen, die in Ungarn beladen worden waren. In einem Fall konnten etwa 20 Menschen unerkannt entkommen, im anderen Fall wurden elf Männer von der Polizei festgesetzt. fgg