Sie sind ob des nicht enden wollenden Stroms apokalyptischer Klimaschreckensmeldungen etwas verunsichert, ob Sie den Porsche Cayenne nicht doch stehen lassen sollten, um sich im Café an der Ecke Zigaretten zu holen?

Dann habe ich genau die richtige Nachricht für Sie: „Die Aussage, dass sich der Klimawandel schon in 12 bis 15 Jahren nicht mehr umkehren lässt, ist Hoffnungsdenken.“ Das schreibt ein Gastautor im Magazin Cicero. Seine Kernaussage: Die Erderwärmung schreitet aufgrund bestimmter Faktoren wesentlich schneller voran, als wir annehmen.

Der Artikel hat eine gewisse Debatte in der Forschercommunity ausgelöst. Die Wissenschaftler sagen, dass diese Faktoren durchaus bekannt sind – aber dass es nun mal nicht so einfach sei, sie in ein so komplexes System wie das des Weltklimas akkurat einzuberechnen.

Armut, Seuchen, Kriege

Interessant an der Debatte ist, dass sie sich verschiebt. Es geht nicht mehr darum, die Klimakatastrophe abzuwenden, sondern darum, zu klären, ob wir schon in 10 oder doch erst in 50 Jahren komplett im Eimer sind.

Was heißt „im Eimer“ eigentlich genau? Der amerikanische Journalist David Wallace-Wells hat 2017 in seinem Artikel „Die unbewohnbare Erde“ beschrieben, wie unser zukünftiger, klimagewandelter Planet aussehen könnte. Er beginnt seinen Text mit den Worten: „Es ist, das verspreche ich, schlimmer, als Sie denken.“

Wallace-Wells hat viele Gespräche mit zahlreichen Forschern geführt und ein einigermaßen angsteinflößendes Szenario aufsummiert: Nahrungsmittelarmut, Massenmigration und -sterben, Anstieg der Meeresspiegel, Seuchen, Kriege, Dauersmog. Schauen Sie sich einfach den Film „Mad Max“ an, da wird im Prinzip erklärt, wie die Geschichte ausgeht.

Gigantische globale Anstrengungen wären nötig

Wallace-Wells sagt: „Kein plausibles Programm, Emissionen zu reduzieren, kann die Klimakatastrophe abwenden.“ Um die Erderwärmung auch nur ansatzweise zu verlangsamen, wären gigantische globale Anstrengungen nötig. Und genau das will niemand so recht hören. Die einen leugnen sich den Klimawandel einfach weg, die anderen verabschieden eine halbgare Maßnahme nach der nächsten. Die Luxemburger Regierung will, dass ausländischen Lkws in Zukunft weniger Diesel verkauft wird. Na, wenn das mal nicht das Weltklima rettet!

Um im Bild des Kettenrauchers zu bleiben: Die Menschheit – auch die in Luxemburg – verhält sich in Bezug zum Klimawandel wie ein Pneumologe, der zwei Schachteln Zigaretten pro Tag qualmt. Er weiß genau, dass die Glimmstängel ihn höchstwahrscheinlich ins Grab bringen werden. Aber um 10.45 Uhr sagt er der Sprechstundenhilfe, dass er kurz Pause macht. Dann tritt er aus dem Hintereingang der Praxis auf den kleinen Innenhof mit den Betonfliesen und zündet sich eine Fluppe an.

Steigen Sie also in Ihren SUV, fahren Sie zum Café an der Ecke – und lassen Sie den Motor bitte laufen, während Sie sich die nächste Schachtel kaufen. Sie sind in guter Gesellschaft – wir alle machen mit. Laut Wallace-Wells ist einer der Gründe, warum die Menschheit nicht in die Puschen kommt, ziemlich simpel: Weil es Unbehagen bereitet, über ein Problem nachzudenken, das sich nur sehr schwer oder überhaupt nicht lösen lässt.