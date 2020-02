Von Roger Infalt

Sexuelle Belästigung, Mobbing, Günstlingswirtschaft – das Tageblatt hat am Dienstag über Anschuldigungen gegen Verantwortliche der Beschäftigungsinitiative CIGR Syrdall (siehe Infobox) berichtet. Jetzt werden neue Vorwürfe laut: Dabei geht es um Arbeiten des CIGR, die allem Anschein nach privat bei Mitgliedern des Verwaltungsrates geleistet wurden.

Das Tageblatt erhielt Einblick in die Rechnungen. Zudem konnte die Redaktion mit einem Mitarbeiter sprechen – und seine schriftliche Aussage einsehen, die zusammen mit der Klageschrift der Gemeinde Contern Anfang Oktober dem Untersuchungsrichter ausgehändigt wurde.

Was ist das CIGR Syrdall? Das „Centre d’initiative et de gestion régional“ (CIGR) ist ein gemeinnütziger Verein, der 1999 von den fünf Gemeinden Niederanven, Sandweiler, Contern, Junglinster und Schüttringen sowie dem Luxemburger Arbeitsministerium ins Leben gerufen wurde. Seit dem Mai 2013 ist das CIGR unabhängig. Es soll die Lebensqualität von Menschen mit Projekten von allgemeinem Interesse verbessern. Es ist eine Beschäftigungsinitiative, die Arbeitssuchenden eine berufliche Tätigkeit anbieten und deren berufliche und persönliche Entwicklung fördern soll.



Das CIGR betreibt Internetcafés in Niederanven, Junglinster und Sandweiler, ein Baumfällteam, „Umwelt-Teams“, die die Grünflächen und Gebäude in den Gemeinden pflegen, Forstarbeiten erledigen oder Kleidersammlungen vornehmen, und das „Syrdaller Atelier“, das alten und bedürftigen Menschen helfen soll.

Laut diesen Aussagen führten Beschäftigte des CIGR Syrdall 2012 Maurer- und Betonarbeiten am Haus der Mutter des Verwaltungsratsmitglieds und heutigen CIGR-Präsidenten Mike Hagen (LSAP) durch. Im Vorfeld habe sich der Mitarbeiter über das Ausmaß der geplanten Arbeiten informiert und Mike Hagen darauf aufmerksam gemacht, dass das Arbeitsvolumen weit über das Übliche hinausgehen würde und damit nicht in das Arbeitsschema einer Beschäftigungsinitiative passe.

Großer Druck von oben

Der Druck von oben, dem der Mitarbeiter damals ausgesetzt gewesen sein soll, sei so groß gewesen, dass er die Arbeiten trotzdem durchführen ließ. „Mir wurden die Arbeiten von der Direktion aufgetragen, deshalb musste ich klein beigeben“, sagt der Mann, der anonym bleiben will. Später wurden 87 Arbeitsstunden zum ermäßigten Tarif von je 7,83 Euro (ohne Mehrwertsteuer) verrechnet. Die Rechnungen mit den Nummern 2202, 2383 und 2384 vom 20. August 2012 wurden alle auf den Namen der Mutter von Mike Hagen ausgestellt. Hagen selbst wohnte zu diesem Zeitpunkt an derselben Adresse.

Aufgaben des „Syrdaller Atelier“ Das „Syrdaller Atelier“ ist eine Abteilung des CIGR Syrdall. Das Atelier soll ältere und bedürftige Menschen im Haushalt unterstützen. Dazu gehören laut der Webseite des CIGR beispielsweise „Heckenschneiden, Rasenmähen oder Schneeräumen“. Der Hauhaltshilfen-Service soll den Menschen bei Alltäglichem wie beim Bügeln, Staubsaugen oder Fensterputzen helfen. Bedürftige sollen maximal vier Stunden pro Wochen auf die Dienste zurückgreifen können.

In einem anderen Fall geht es um Arbeiten am Haus von Léon Müller (CSV), der langjähriges CIGR-Verwaltungsratsmitglied und Vertreter der Gemeinde Sandweiler ist. Fotos, die dem Tageblatt vorliegen, zeigen, dass es dabei offenbar um das Anlegen einer Terrasse ging. Wie im ersten Fall habe er den Auftraggeber auf das unübliche Arbeitsvolumen aufmerksam gemacht, geht aus der schriftlichen Aussage des CIGR-Mitarbeiters hervor. Müller habe ihm aber lediglich zu verstehen gegeben, dass er vorher bei Mike Hagen vorgesprochen und dieser ihm die Zustimmung zur Ausführung dieser Arbeiten gegeben habe. So seien auch diese Arbeiten von Beschäftigten des CIGR Syrdall ausgeführt worden. Ganze 105 Stunden seien zum ermäßigten Preis von 7,83 Euro verrechnet worden. Diese Rechnungen wurden am 21. August 2011 und am 31. Dezember 2011 auf den Namen des Auftraggebers ausgestellt.

„Schließlich bin ich Kommunalpolitiker“

Um sage und schreibe 380 Arbeitsstunden geht es im dritten Fall. John Breuskin (CSV) saß damals als Vetreter der Gemeinde Sandweiler im Verwaltungsrat des CIGR Syrdall und bekleidete zudem das Amt des Kassierers. Nach einer Ortsbesichtigung am Haus von Breuskin soll der Mitarbeiter erneut darauf aufmerksam gemacht haben, dass die gewünschten Arbeiten weit über das Übliche hinausgehen würden. „Ich bekam damals unter anderem von Herrn Breuskin zu hören, dass er doch schließlich Kommunalpolitiker sei und demnächst auch wieder das Amt des Bürgermeisters bekleiden würde“, sagt der Tageblatt-Informant. „Ich sei gebeten, seinen Anweisungen Folge zu leisten.“ Breuskin soll ihm zudem versichert haben, dass alles mit Hagen abgeklärt sei. Die 380 Arbeitsstunden zu je 7,83 Euro wurden Breuskin vom CIGR am 15. Dezember 2011, am 26. und 27. April 2012 und am 4. Mai 2012 in Rechnung gestellt.

In seiner schriftlichen Aussage, die dem Untersuchungsrichter vorliegt, spricht der Mitarbeiter zudem über einen Vorfall, der sich 2014 ereignet haben soll. Damals sollen Unregelmäßigkeiten in der Barkasse des CIGR Syrdall festgestellt worden sein. Wie sich später herausgestellt habe, soll eine Angestellte insgesamt 15.000 Euro für private Zwecke unterschlagen haben. Damals sei Hagen sofort informiert worden, doch der Vorfall sei unter den Teppich gekehrt worden, sagt der Tageblatt-Informant. Die Frau habe lediglich einen Teil der Summe zurückzahlen müssen. Mit der Begründung, das CIGR wolle kein Aufsehen in der Öffentlichkeit erregen, sei keine Klage gegen die Angestellte eingereicht worden.

Bis es zu einem Gerichtsurteil kommt, gilt natürlich die Unschuldsvermutung.