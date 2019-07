Es ist etwas mehr als ein Jahr her, als Wassermassen die Region rund um das Müllerthal verwüsteten. Schwer betroffen waren unter anderem die Straßen der Region, vor allem die Strecke zwischen Echternach und Berdorf. Nun ist auch das letzte Stück des CR364 wieder befahrbar.

Seit Donnerstagnachmittag ist der CR364 wieder für Autofahrer freigegeben. Die Wassermassen, die 2018 auf die Region heruntergeprasselt waren, führten dazu, dass die Fahrbahn der Strecke komplett in sich zusammengefallen war. Die Strecke musste rundum erneuert und stabilisiert werden. Auch das unten entlanglaufende Flussbett, in das Steine und Schlamm gefallen waren, musste renaturiert werden. Die Wiederinstandsetzung des ersten Teils kostete schon 3.750.000 Euro. Die nun abgeschlossenen Arbeiten zwischen Berdorf und Vogelsmühle, mit der Rekonstruktion des an der Strecke gelegenen Parkplatzes “Priedegtstull”, haben nochmal mit mindestens 350.000 Euro zu Buche geschlagen.

11.050.000 Euro hat der luxemburgische Staat bisher insgesamt für die Wiederinstandsetzung der Region bezahlt. Damit in Zukunft nicht noch einmal eine derartige Katastrophe passiert, legt das Umweltministerium besonderen Wert auf bessere Vorhersagen und Warnungen. Auch die Dokumentation und Forschung tritt in den Vordergrund. Im Frühling 2020 soll eine Karte veröffentlicht werden, auf der zu sehen ist, welche die Risikozonen bei schlagartigen Regenfällen sind. Aktionspläne, die von den Gemeinden ausgearbeitet werden, können bis zu 100 Prozent vom Wasserverwaltungs-Fonds subventioniert werden.

CR364 zwischen Berdorf und Vogelsmühle

