Wenn man Joey Carbstrong treffen will, muss man nicht nur früh aufstehen. Warm anziehen gehört genauso dazu wie die Tatsache, dass er vorgibt, wann er zu sprechen ist. Am Dienstagmorgen unterstützte er qua seiner Präsenz eine Mahnwache von “Luxembourg Animal Save” vor dem Schlachthaus in Wecker. Und nur in dieser Zeit will er zwischen 6 und 9 Uhr morgens für ein Gespräch zur Verfügung stehen.

Um halb 8 Uhr morgens ist es noch fast dunkel in Wecker. Bei der Firma Cobolux brennen die Lichter in den Büros, auch im Schlachthaus und in der Weiterverarbeitung des Fleischs läuft der Betrieb. Lkws werden an den Rampen beladen, fahren weg, andere kommen an. Gegenüber an der Bushaltestelle mit dem Parkplatz dahinter ist mehr los also sonst um diese Uhrzeit. Etwa ein Dutzend Tierschützer hat der erst im März dieses Jahres gegründete Verein “Luxembourg Animal Save” zur Mahnwache mobilisieren können.

“Aujourd’hui la ligne d’abattage est hautement modernisée pour assurer autant le bien-être de l’animal que la qualité de la viande”, schreibt die Firma, um die es geht, auf der Homepage. Der Meinung wollen sich die Aktivisten nicht anschließen. Die meisten sind Veganer und haben ihre ganz eigene Sicht auf die Dinge. “Respect existence or expect resistance” steht auf der Mütze von Ralph Mousel. Er hat das Accessoire im Internet gefunden und trägt die Mütze, weil der Aufdruck zu ihm passt. Mousel ist Mitglied bei “Luxembourg Animal Save” und unterstützt den von Daniel Didier gegründeten luxemburgischen Ableger von “The Save Movement” von Anfang an. “Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass hier Tiere getötet werden, und das ist eine Ungerechtigkeit”, sagt der 33-Jährige. Deshalb leistet er getreu dem Motto seiner Kopfbedeckung friedlichen Widerstand. “Kühe geben nur Milch, wenn sie schwanger waren”, sagt Mousel, “die weiblichen Kälber werden dann später ‚Milchmaschinen‘, die männlichen werden getötet.”

Die Mahnwache erfährt prominente Unterstützung. Joey Carbstrong ist gerade auf Europatournee und ebenfalls nach Wecker gekommen. Der Australier ist nach einem Leben mit Drogen und Waffen und einer Mitgliedschaft in einer Gang nach einem Gefängnisaufenthalt das geläuterte Aushängeschild der Bewegung. Das bringt Publicity für den vegan geprägten Tierschutz in Luxemburg.

Die “Bad Boy”-Zeiten sind vorbei

Der, um den es geht, steht, komplett schwarz gekleidet, zwischen den anderen Protestlern. Auf seiner Mütze, die auch Hals und Kinn bedeckt, steht “Vegan”. Die wachen braunen Augen darunter behalten unauffällig alles im Blick. Er checkt die Lage – ein Relikt aus seiner Vergangenheit? Die Frage stellt sich unwillkürlich angesichts des in der Öffentlichkeit breit getretenen Daseins als “Bad Boy” in Milieus, die andere nur aus den Medien kennen.

Carbstrong ist höflich, geübt im Umgang mit der Presse. Eloquent bastelt er in jeder seiner Antworten an der Legendenbildung um seine Person, gibt genau das preis, was auch bei Wikipedia nachzulesen ist oder in einem Bericht des britischen Telegraph. Mehr lässt sich der Aktivist, der Milchbetriebe schon mal heftig beschimpft, nicht entlocken. Sein eigentlicher Marktwert aber sind die “Follower” auf Facebook, Youtube und Instagram, die er selbst mit 70.000 beziffert. Für seine Online-Identität hat er seinen Nachnamen von Armstrong in Carbstrong geändert. Die erste Silbe leitet sich vom englischen Wort für Kohlehydrate ab, die überwiegend veganen Ursprungs sind. Das passt zur Wandlung vom Saulus zum Paulus.

Luxemburg ist die neunte Station seiner “Tour” durch insgesamt 14 europäische Länder, die drei Wochen dauern soll. Immer ist er vor Schlachthäusern oder anderen symbolischen Orten zu finden, um sich für die Rechte der Tiere einzusetzen. Militant? Er empfindet sich nicht so. “Ich sage nur, wie es wirklich ist”, sagt er, “die Tiere werden erschossen und dann in Teile geschnitten.” Für eine Änderung an diesen Zuständen kämpft er, seit er sich vegan ernährt. Damit hat er im Gefängnis angefangen, hat in der Zelle beschlossen, sein Leben zu ändern. “Ich habe viel falsch gemacht”, urteilt er heute, “und ich weiß, dass ich genau so widersprüchlich gelebt habe wie andere auch.” Als Tierhalter kümmert er sich damals fürsorglich um sein Haustier, ohne auf das Tierfleisch auf dem Teller verzichten zu wollen.

“Die wenigsten sehen ein Schlachthaus von innen”

Auch er steckt in der Klemme, dass der Fleischkonsum fest in der Kultur verankert ist. “Der Verzehr wird uns vorgelebt und ist legal”, sagt er, “aber die wenigsten sehen ein Schlachthaus von innen, was ihre Haltung zum Burger verändern würde.” Seine Motivation speist sich aus dem abgeklärt klingenden Vorsatz, niemandem mehr schaden zu wollen. “Unschuldige Lebewesen werden dafür ermordet, dass ich mein Steak auf dem Teller habe”, sagt er, “das wollte ich für mich nicht mehr.” Für das “Nicht -mehr” hat er beim “Save Movement” Mitstreiter gefunden. Der physische Protest vor den Schlachthäusern ist das “Rohmaterial” für die anschließende virale Sprengkraft.

Die geposteten Handydokumente der entladenen Tiere vor den Schlachthäusern verfehlt ihre Wirkung nicht und gehört zum Konzept von “Save Movement”. Es soll die Verbindung von den Tieren zum Fleisch auf dem Teller schaffen.

“Vergnügen rechtfertigt doch moralisch nicht, dass andere Lebewesen dadurch Schaden erleiden”, sagt Carbstrong und bringt noch einen anderen Aspekt ins Spiel. “Viele Schlachthausmitarbeiter leiden unter posttraumatischen Belastungsstörungen.” Er hat sich die Sache der Tiere zu eigen gemacht, weil sie schutzlos sind und der Mensch in seinen Augen daraus kapitalen Nutzen zieht. Seine eigenen Aktivitäten finanziert er über Spenden nach dem Crowdfunding-Prinzip. 633 Unterstützer weist patreon.com aus. Wenn er über “seine” Sache spricht, sprudeln die Ansichten nur so aus ihm heraus. Als “Geläuterter” wirkt er umso überzeugender und das, was er sagt, hört sich für einen 32-Jährigen fast schon weise an.