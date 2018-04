Wer heute länger als 52 Wochen während zwei Jahren krankgeschrieben ist, verliert seinen Arbeitsplatz. Nun zeichnet sich eine Lösung zugunsten der Personen ab, die von schweren gesundheitlichen Schicksalsschlägen getroffen werden. Die Begrenzung von 52 Wochen soll auf 78 Wochen angehoben werden. Und das ohne Vorbedingung. Darüber verständigten sich Sozialminister Romain Schneider (LSAP) und der OGBL am Donnerstag. Das Ergebnis soll gesetzlich festgehalten werden. Zuvor will Schneider noch den LCGB und die Unternehmensvertreter treffen. Schneider zufolge könnte die neue Regelung Anfang 2019 in Kraft treten.

Einer Lösung des Problems hatte man sich bereits Anfang Dezember 2017 genähert. Patronat, OGBL und Minister hatten sich bereits damals auf eine Verlängerung um 26 Wochen verständigt. Die Gesundheitskasse sollte jeden Einzelfall prüfen und ihr Einverständnis liefern. Dieser Weg erwies sich jedoch schließlich als nicht gangbar, so Carlos Pereira, Mitglied des OGBL-Exekutivkomitees. Nun soll der Krankenschein über einen Zeitraum von 78 Wochen in einer Referenzperiode von 104 Wochen möglich. Und das für jeden Versicherten.

Eine weitere Neuerung betrifft die schrittweise Wiedereingliederung des Beschäftigten im Unternehmen. Obwohl er krankgeschrieben ist, kann der Versicherte in Absprache mit der Unternehmensführung und dem zuständigen Arzt stundenweise an seinen Arbeitsplatz zurückkommen. Er kann zu jedem Zeitpunkt die Arbeit unterbrechen und nach Hause gehen. Die Firma wird dadurch nicht belastet, da der Beschäftigte weiterhin Krankengeld bezieht.

Ob diese Lösung vom LCGB mitgetragen wird, ist derzeit noch fraglich. Laut Generalsekretär Christophe Knebeler am Donnerstag bleibt die Haltung seiner Gewerkschaft unverändert.