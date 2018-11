Die parlamentarische Kontrolle funktioniere zurzeit nur unbefriedigend, so eine der Aussagen während einer Pressekonferenz, die am Mittwoch von der CSV einberufen wurde. So würden parlamentarische Anfragen entweder gar nicht oder erst mit großer Verspätung und dann unzureichend beantwortet werden. Kritik äußerten die drei Parlamentarier daneben vor allem an der Wirtschafts- und der Medienpolitik der Koalition.

Dass der Staat Anteile bei der US-Firma Planetary Resources über die staatliche Investitionsgesellschaft SNCI via Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (s.à r.l.) gekauft und diese erst nach den Wahlen mit Verlust verkauft hat, obwohl bereits im August klar gewesen sei, dass das Unternehmen in großen Schwierigkeiten stecke, bewegte Mosar zu der Frage, ob hier das SNCI-Gesetz verbogen worden sei. Die Regierung habe sich “anschmieren” lassen und 13 Millionen Euro seien bei dieser Transaktion in den Sand gesetzt worden.

Fragen werfe auch der Verkauf eines staatlichen Geländes bei Bettemburg an die griechische Joghurt-Firma Fage auf, die dort eine Produktionsanlage aufbauen will. Weshalb wurde das Gelände entgegen der sonst gängigen Praxis verkauft und nicht, wie sonst üblich, über einen Nutzungsvertrag zur Verfügung gestellt, und wie kam der Preis von zwei Millionen Euro pro Hektar zustande, wollen die CSV-Politiker wissen, die außerdem Staats- und Medienminister Bettel vorwarfen, nicht klar genug über die Zukunft des soziokulturellen Radios zu informieren.

Auf den Erneuerungsprozess der CSV angesprochen, verwies Wiseler darauf, dass noch keine Koalition stehe und dass dies Thema des Januar-Kongresses sei.