Nach dem spektakulären Sprengstofffund am Mittwochabend im deutschen Igel bei Trier, wegen dem der Ort in der Nacht auf Donnerstag teilweise evakuiert werden musste, weitet sich der Fall nach Luxemburg aus: In Grevenmacher ist heute ein weiteres Kilogramm Sprengstoff gefunden worden. Die Luxemburger Polizei fand das explosive Material in der Wohnung eines 21-jährigen Deutschen.

Der Mann selbst sei zuvor in Konstanz festgenommen worden. Das teilen die Trierer Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Trier in einer gemeinsamen Erklärung mit. In Grevenmacher wurden zwei Hausdurchsuchungen durchgeführt. Neben einem Kilogramm Sprengstoff entdeckten die Polizisten in einer der Wohnungen auch einen Zünder sowie 1.000 Meter Zündschnur. Weder bei den Ermittlungen in Deutschland, noch bei den Durchsuchungen in Luxemburg konnten die Ermittler Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund finden. In Grevenmacher waren neben sechs Beamten der Spezialeinheit auch zwei Sprengmeister, zwei Spürhunder und zwei deutsche Ermittler im Einsatz.

Damit ist es in Zusammenhang mit den Sprengstoff-Funden jetzt zu vier Festnahmen gekommen: Drei Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren sind am Donnerstag in Igel festgenommen worden. Zwei von ihnen sollen Luxemburger sein. Die Gruppe soll in der Vergangenheit drei Mal in einen Steinbruch bei Wellen eingebrochen sein. Beim ersten Mal sollen sie Werkzeug gestohlen und außerdem ein Spezialfahrzeug so manipuliert haben, dass es bei späterer Benutzung in Brand geriet.

Zwei der Männer werden außerdem verdächtigt, beim dritten Einbruch schließlich den “Sprengstoff, Zündverstärker und sprengfähige Substanzen in einer Menge von etwa 50 Kilogramm” mitgenommen zu haben, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Als die Polizei am Mittwochabend (30.1.) gegen 19 Uhr diese ersten drei Verdächtigen in Igel festgenommen hat, fand sie zunächst große Mengen der gestohlenen Stoffe: Allein an echtem Sprengstoff seien 19 Kilogramm in einem Keller gelagert gewesen, heißt es aus gut unterrichteten Kreisen. Zudem stießen die Ermittler aber auch auf eine “unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung” (USBV). Dadurch wurden die gestohlenen Komponenten, die für sich alleine noch keine unmittelbare Gefahr darstellen, zu einer unkalkulierbaren Bedrohung: eine Explosion wäre offenbar jederzeit denkbar gewesen.

Daher wurden noch im Laufe der Nacht alle Anwohner im Umkreis von 200 Metern um das Mehrfamilienhaus evakuiert. Rund 200 Menschen mussten sich für ein paar Stunden eine neue Bleibe suchen oder wurden in der Turnhalle des Ortes versorgt.

Ein Kampfmittelexperte aus Mainz, der mit dem Hubschrauber in Igel abgesetzt worden war, sah sich dann die USBV genauer an. Anschließend wurde sie entschärft – indem sie in der Nähe, aber weit genug abseits, verbrannt wurde, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt. Dadurch wurden zwar zum Teil Beweismittel vernichtet, allerdings reichten die Rückstände für weitere Ermittlungen aus, versichert der Trierer Polizeisprecher Uwe Konz: “Die Gefahrenabwehr und die Sicherheit der Bevölkerung hat da natürlich absolute Priorität!”

Warum die vier jungen Menschen Sprengstoff gestohlen, gehortet und in wohl explosionsfähige Form gebracht haben, ist derzeit noch unklar, erklärt Peter Fritzen als leitender Oberstaatsanwalt in Trier – versichert aber, dass sowohl ein rechts- oder linksterroristischer Hintergrund ebenso sicher auszuschließen sei wie ein islamistischer Hintergrund.