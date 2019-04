Die Bürgerbeteiligung bei der städtebaulichen Erschließung der Industriebrache „Rout Lëns“ wird ernst genommen und in verschiedenen Etappen begleitet und umgesetzt.

Am Samstag fand der erste von insgesamt zwei Workshops statt, wo rund 40 Teilnehmer ihre Ideen zu den Schwerpunkten Mobilität, Industriekulturerbe, Umwelt und Lebensqualität einbringen konnten. Diesem ersten Workshop vorausgegangen war eine Umfrage, wo 227 Teilnehmer die Prioritäten zu verschiedenen Schwerpunkten äußerten.

1 von 25

In puncto Lebensqualität sind Grünflächen, eine ruhige Umgebung und ein mit Leben gefülltes Viertel den meisten am wichtigsten. Viele wünschen sich eine Mehrzweckhalle, sowie Restaurants und Cafés. Einig waren sich die Teilnehmer der Umfrage, dass das Wohnen in einem Viertel, welches zum Erhalt der Umwelt beiträgt, ohne Abstriche erstrebenswert ist. Auch bei der Frage, ob Industriedenkmäler erhalten werden sollen, kreuzten fast 90 % der Befragten die Bewertungen „wichtig“ und „sehr wichtig“ an.

Bevor am Samstag die einzelnen Workshops ihre Arbeit aufnahmen, fand eine Besichtigung des seit über 40 Jahre brachliegenden Geländes und den Gebäuden statt, wobei sich die Teilnehmer vom Zustand und Potenzial der Industriegebäude ein Bild machen konnten. Es ist die industrielle Vergangenheit des Geländes, welches dieses Projekt einmalig macht. Planer und Bürger waren sich einig, dass diesen Industriegebäuden eine neue Funktion zugeordnet werden muss, die in dem gesamten Kontext bestehen kann.

ph