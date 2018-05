Es ist die wohl ungezwungenste Zusammenkunft des Jahres zwischen Regierung und Journalisten: Das traditionelle Fischessen auf dem Mäertchen, zu der Staatsminister Bettel Regierung und Medien einlädt.

Am Freitag war es wieder soweit und war erst das pilger- und touristenbedingte Verkehrschaos und die aufreibende Parkplatzsuche überwunden, zeigte die Hauptstadt sich von ihrer einladendsten Seite: Die vorsommerliche Atmosphäre reichte offensichtlich bis ins Restaurant Kessel, wo statt einer frontalen Ansprache, zahlreiche Gespräche zwischen Ministern und Pressevertretern mehr von der Stimmung in der politischen Exekutive verrieten, als dies üblicherweise mittels wohlüberlegter und strategisch bedachter Aussagen der Fall ist.

Diese gab es zwar auch vereinzelt (das starke Bedürfnis der audiovisuellen Medien nach sog. O-Tönen verpflichtet) – doch nach ausführlichem „Smalltalk“, der von Reisezielen in der arabischen Welt über die schmerzende Schulter des Justizministers bis hin zu Karl Marx’ Geburtstag reichte, konnten doch einige Strömungen in der Dreierkoalition ausgemacht werden. Da ist die wohl größte Gruppe, jene der Optimisten, die an eine Fortsetzung der aktuellen Koalition glauben oder zumindest stark hoffen, dass die doch recht gute Bilanz von Blau-Rot-Grün entgegen einiger demoskopischen Erhebungen beim Wähler positiv ankommt und zu einer Wiederauflage der Dreierkoalition führen wird. Dann gibt es die Fraktion derjenigen, die bedauern, dass die drei Regierungsparteien offensichtlich nicht mehr in der Lage sind, gemeinsam das Erreichte zu kommunizieren und so elektorales Potenzial liegen lassen (was nicht bedeutet, dass sie deshalb nicht mehr an eine Mehrheit jenseits der CSV glauben).

Unter dem Strich bleibt der Eindruck, dass die einst kompakt auftretende Koalition mit näher rückendem Wahltermin sanft auseinander treibt.

Hinter vorgehaltener Hand wird dies u.a. auf strategische Manöver des grünen Partners zurückgeführt, offen und laut heißt es weiterhin, die Koalitionsstimmung sei eine hervorrragende.