Am Rande von Protesten der sogenannten Gelbwesten sind am Freitag im Brüsseler Europaviertel zwei Polizeiautos ausgebrannt. Die Polizei sperrte den Umkreis nur wenige hundert Meter von der Europäischen Kommission entfernt mit Stacheldraht ab, wie ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete. Fotos vom Demonstrationsort zeigten zudem den Einsatz von Wasserwerfern und Pfefferspray.

Gelbwesten randalieren in Brüssel 1 von 5

Die Polizei nahm nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Belga mehrere Dutzend Menschen fest. Belgiens Premierminister Charles Michel sicherte den Sicherheitskräften auf Twitter seine Unterstützung zu. Die Täter müssten bestraft werden. Sein Stellvertreter Jan Jambon bezeichnete die Gewalt als skandalös.

Seit Mitte des Monats gehen in Frankreich immer wieder Zehntausende Menschen aus Protest gegen steigende Spritkosten und die Reformpolitik der Regierung auf die Straße. Wenig später sprangen die Gelbwesten-Proteste auf Belgien über.

Treffen in Paris fast gescheitert

In Paris hat sich der Konflikt zwischen der Protestgruppe und der französischen Regierung derweil vor erneuten Demonstrationen in Paris weiter zugespitzt. Ein Vertreter der “Gelbwesten” brach am Freitag ein Treffen mit Premierminister Édouard Philippe ab. Grund dafür sei, dass der Premier es abgelehnt habe, dass das Treffen gefilmt und live übertragen wird. “Ich wollte, dass die Franzosen der Diskussionen zuhören können”, sagte “Gelbweste” Jason Herbert, nachdem er das Treffen verlassen hatte.

Ein zweiter Vertreter hatte sich gegen einen Abbruch entschieden. Man habe sich für gut eine Stunde ausgetauscht, sagte Philippe im Anschluss. Es sei eine ernsthafte und interessante Diskussion gewesen. Die Tür seines Amtssitzes stehe immer offen, fügte er hinzu.

Am Dienstag hatte Präsident Emmanuel Macron eine Kurskorrektur in der Energiepolitik bekannt gegeben – den “Gelben Westen” war dies allerdings nicht genug. Sie werfen der Regierung auch vor, zu abgehoben zu sein und die Probleme der Bürger im Land nicht zu verstehen.

Am Samstag wollen die “Gelbwesten” erneut auf der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées demonstrieren. In der vergangenen Woche war es dort zu heftigen Krawallen gekommen. Die französische Regierung fürchtet nun eine erneute Eskalation.