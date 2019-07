Gerson Rodrigues steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Dynamo Kiew. Der ukrainische Rekordmeister hat zwei Millionen Euro Ablösesumme für den Luxemburger Nationalspieler geboten. In den kommenden Tagen soll der Wechsel offiziell über die Bühne gehen.

Gerson Rodrigues hat sich mit den Auftritten gegen die ukrainische Nationalmannschaft einen Namen gemacht. Der Flügelspieler hatte bereits im vergangenen Juni ein Angebot von Dynamo Kiew vorliegen. Der 24-Jährige war aber erst im vergangenen Januar von Sheriff Tiraspol zum japanischen Erstligisten Jubilo Iwata gewechselt, fühlte sich in Nippon wohl und wollte den Verein nicht im Stich lassen. Der Verein aus der ukrainischen Hauptstadt hat jedoch nicht lockergelassen und jetzt nachgelegt. Dynamo hat Jubilo Iwata eine Offerte von zwei Millionen Euro unterbreitet, um sich die Dienste von Rodrigues zu sichern.

Vertrag von drei Jahren

Der japanische Erstligist lehnte zunächst ab, ist aber jetzt bereit, seinem besten Angreifer die Freigabe zu erteilen. In den nächsten Tagen soll das offizielle Schriftstück mit der Freigabe dann von Japan in die Ukraine geschickt werden. Rodrigues wird danach voraussichtlich einen Vertrag unterschreiben, der bei einer Laufzeit von drei Jahren liegen könnte.

In der kommenden Saison, die heute beginnt, kommt es dann höchstwahrscheinlich in der ukrainischen Premjer-Liha zum Duell zwischen Rodrigues und seinem Nationalmannschaftskollegen Marvin Martins. Dieser trifft heute mit Karpaty Lwiw ausgerechnet auf Dynamo Kiew. Auch Martins hatte beim EM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine einen guten Eindruck hinterlassen und daraufhin einen Profivertrag in der ehemaligen Sowjetrepublik unterschrieben.

Nach Christopher Martins (für 2,5 Millionen Euro zu Young Boys Bern) wird Gerson Rodrigues der zweitteuerste Luxemburger Fußballer aller Zeiten.