In der „Gaardenhaischen“-Affäre hat Roberto Traversini schwerwiegende Fehler begangen und diese auf öffentlichen Druck auch eingestanden. Er ist von seinem Amt als Differdinger Bürgermeister zurückgetreten und hat sich öffentlich für sein Fehlverhalten entschuldigt.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn und wahrscheinlich wird er auch sein Abgeordnetenmandat niederlegen müssen. Die CSV versucht nun, aus dieser Angelegenheit politisches Kapital zu schlagen und einen Parteienskandal zu konstruieren. Schlagkräftige Unterstützung erhält sie dabei vom Rechtsanwalt und Präsidenten des Vereins der Immobilienbesitzer, Maître Georges Krieger.

In der CSV ist Krieger kein Unbekannter, hatte er doch 2013 für die damalige Mittelstandsministerin Françoise Hetto-Gaasch den nicht unumstrittenen Gesetzesentwurf zur Reform des „Bail commercial“ verfasst, was durchaus als Interessenkonflikt gedeutet werden kann. Carole Dieschbourg konnte die von der CSV gegen sie vorgebrachten Anschuldigungen am Montag überzeugend zurückweisen. Tatsächlich scheint es so, als setze die größte Oppositionspartei alles daran, einen politischen Skandal zu provozieren, um die Grünen definitiv in die Krise zu befördern und die Dreierkoalition zu stürzen.

Vielleicht will die CSV aber auch nur ihre Rache für die Geheimdienstaffäre. Beide Motive sind nicht besonders edelmütig. In Zeiten von Umweltkatastrophen und Klimakrise erscheinen „déi gréng“ als Partei zurzeit unantastbar. Obwohl sie ihre politischen Ideen auf Regierungsebene häufig (noch) nicht durchsetzen können, wird ihnen am ehesten zugetraut, die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können.

An Nachwuchs fehlt es ihnen nicht. Diese Unantastbarkeit birgt aber auch Gefahren, vor allem dann, wenn sie in Hochmut umschlägt. Doch diesen Punkt haben die Grünen noch nicht erreicht. Und die CSV hat ihn offenbar noch nicht ganz überwunden.