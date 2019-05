Touch & Play – so nennt sich ein neues Fitnessstudio auf Cloche d’Or, dessen Konzept darin besteht, den Trainierenden anhand von berührungssensitiven Lichtmarkierungen an Boden und Wänden durch sein Workout zu führen. Ziel ist es, die Muskulatur des gesamten Körpers funktional zu beanspruchen und dabei Spaß zu haben.

Info

Wo?

Touch & Play

18, rue du Père Raphaël

1349 Gasperich

Probetraining:

Touch & Play wird ab dem 12. Mai laufend geöffnet sein. Bis dahin können Interessenten auf Anmeldung an kostenlosen Probetrainings teilnehmen. Anmeldungen werden per E-Mail an contact@touch-and-play.lu oder unter der Telefonnummer +352 621 49 51 00 entgegengenommen.

Alle Informationen auf www.touch-and-play.lu.