Vor genau zehn Jahren, am Freitag, 26. September 2008, spitzt sich die Lage zu. Von allen Seiten steigt der Druck auf die Fortis-Gruppe. Den politischen Entscheidern wird klar: Wenn nichts passiert, dann geht dem Finanzinstitut am Montagmorgen das Geld aus. Ein Wochenende haben die belgische, luxemburgische und niederländische Regierung nun Zeit, um eine Lösung zu finden. Bevor die Schalterbanken ihre Tore wieder öffnen.

Freitag, 26. September 2008: An den Märkten herrscht Panik. Vor zehn Tagen war die US-Investmentbank zusammengebrochen. Mit jedem neuen kleinen Gerücht purzeln die Aktienkurse der Banken weiter nach unten. Besonders im Fokus steht an diesem Montag das größte belgische Finanzinstitut, die Fortis. Quasi im Minutentakt geht es nach unten.

Fortis fehlt es bereits seit geraumer Zeit an liquiden Mitteln, an verfügbarem Geld. Unter anderem gilt es, eine Rechnung über 24 Milliarden Euro für die Übernahme der ABN Amro zu begleichen. Die an den Märkten zur Verfügung stehenden Mittel (Kredite von anderen Banken) aber versiegen zusehends. Täglich wird das Loch bei Fortis größer. Derweil werden auch die Aktionäre von Fortis immer unglücklicher. Ihre Dividende wurde bereits gestrichen und nun müssen sie zuschauen, wie ihr Investment unaufhaltsam weiter schrumpft.