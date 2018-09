Nach einem langen Verhandlungswochenende wurde am Montag, 29. September 2008, das Abkommen zwischen Fortis und den drei Regierungen unterzeichnet. Insgesamt 11,2 Milliarden an neuem, staatlichem Kapital fließen in die nationalen Bankfilialen der Fortis-Gruppe. Im Gegenzug erhalten Belgien, Luxemburg und die Niederlande das Recht auf je 49,9 Prozent der Anteile an “ihrer” Fortis-Bank.

Doch trotz Milliardenhilfen ist der Kampf ums Vertrauen noch nicht gewonnen. Es zieht keine Ruhe ein. Nicht an den Märkten und nicht bei den Menschen. Während sich die Behörden in Belgien und Luxemburg zu Wochenbeginn nach der Fortis-“Rettung” mit einem Rettungsplan für die Dexia-Gruppe beschäftigen, stürzt im Sog der fortschreitenden weltweiten Krise auch der Kurs der Fortis an den Märkten weiter ab. Zum Erschrecken aller Beteiligten hat der Markt die Hilfen nicht so wahrgenommen wie geplant – sie wurden gar als Bestätigung von negativen Szenarien gewertet.

Ende September 2008, vor genau zehn Jahren, passierte das Undenkbare: Die ein Jahr zuvor in den USA ausgebrochene Finanzkrise schlug mit voller Wucht in Luxemburg ein. In der Serie “Die Banken im Sturm” will das Tageblatt daran erinnern, was sich im Herbst 2008 in Luxemburg abgespielt hat. Als Quellen für die Artikel der Serie dienen Gespräche mit zahlreichen Zeitzeugen sowie Zeitungsartikel und Geschäftsberichte von damals. “Die Banken im Sturm” erscheint täglich im Tageblatt und auf Tageblatt.lu.

Nervosität

Gleichzeitig beginnen die Ratingagenturen in den USA, aufzuwachen. Sie senken die Bewertung der Fortis – trotz der Unterstützung von drei Staaten. Die dadurch weiter steigenden Kreditkosten verschärfen den Druck auf die Liquidität. Die Nervosität bleibt hoch, an den Märkten und bei den Kunden. Zudem kommt die Frage auf, ob das bereits hoch verschuldete Belgien überhaupt in der Lage sein wird, zwei internationale Finanzkonzerne (Dexia und Fortis) zu retten. Die Zinskosten auf den Staatsschulden könnten in griechische Höhen schießen.

Niederlande schlagen zu

“Nach einem ruhigen Mittwoch wurden dann am Donnerstag die Niederländer kompliziert”, erzählt Pol-Henry Bonte, damals zuständig für den Bereich “Mergers and Acquisitions” bei der BNP Paribas in Brüssel. “Das, was die Niederländer gemacht haben, war total idiotisch. Fortis war nicht nach Ländern strukturiert – sondern nach Geschäftslinien. Es entstand das totale Chaos.”

In den Niederlanden hatte man die ganze Entwicklung mit Sorge und Frust beobachtet. Zudem hat das Land die “Schmach” noch nicht verdaut, dass die “belgische” Fortis ein Traditionshaus wie ABN Amro übernehmen konnte. Nach dem ersten Verhandlungswochenende wird den Niederländern dann schnell klar, dass sie ein neues Abkommen möchten. Sie schalten auf stur und wollen Fortis Niederlande unter Zwangsverwaltung stellen. An das vorliegende Abkommen wollen sich die Niederländer nicht mehr halten.

Aus den Verhandlungen

Ein Minister sei bei solchen Verhandlungen normalerweise nicht anwesend gewesen, erzählt Pol-Henry Bonte. Dafür gebe es aber taktische Gründe. “Der trägt die politische Verantwortung. Der muss nachher das unterzeichnen, was seine Teams ausgehandelt haben.” Zudem könne man dann später immer noch sagen: “Nein, so geht es aber nicht. Der Chef will nicht. Bei solchen Verhandlungen vermeidet man es zumeist, die Hauptperson in den Vordergrund zu stellen.”

In der Praxis sei das so abgelaufen: Gaston Reinesch vom Luxemburger Finanzministerium habe die Verhandlungen vonseiten des Luxemburger Staates her geleitet. “Ein Minister war zumeist nicht dabei. War es aber nicht möglich, eine Einigung mit Gaston Reinesch zu finden, dann musste der Minister entscheiden.” Manchmal habe Gaston Reinesch schon sehr zäh verhandelt, so Bonte, der damals für BNP Paribas arbeitete, weiter, “aber er hat immer besonders hart gekämpft für Luxemburger Interessen”.

Belgien fühlt sich verraten. In dem Königreich geht die Angst vor einem neuen Run auf Rest-Fortis um. Die belgische Regierung beginnt erneut mit der Suche nach einem finanzstarken Partner und lädt im Laufe der Woche erneut die französische BNP Paribas zu Fortis-Übernahme-Gesprächen nach Brüssel ein.

Tag und Nacht wird auf allen Ebenen weiterverhandelt. “Bei der belgischen Finanzaufsicht gab es ein Treffen, wo Gaston Reinesch Luxemburg ganz allein vertrat”, erinnert sich Bonte. “Die Niederländer waren mit einem Bus gekommen. Dort, bei der ‘Commission bancaire’, verbrachten wir dann die Nacht.”

Schließlich übernimmt der holländische Staat für 16,8 Milliarden Euro die kompletten Aktivitäten des Konzerns auf seinem Staatsgebiet. Die Niederländer haben ihre Kronjuwelen zurück. Belgien übernimmt die Fortis-Bank Belgien.

Eigene Verhandlungen

Das Schicksal von Fortis Luxembourg interessiert die Verhandler in Brüssel nur sehr wenig. Am liebsten hätte Belgien die BGL wohl einfach behalten. Das Großherzogtum beginnt daher auf eigene Faust mit Verhandlungen mit BNP Paribas. Mit dem Recht auf 49,9 Prozent der Anteile von Fortis Luxembourg, das das Land am ersten Wochenende ausgehandelt hatte, war es zu einem unumgehbaren Gesprächspartner geworden.

Zudem waren erste Kontakte zwischen der französischen Großbank und der Luxemburger Regierung bereits am Wochenende zuvor geknüpft worden. “Am Sonntag rief mich plötzlich Luxemburgs Wirtschaftsminister Jeannot Krecké an”, erzählt Bonte, der den Minister seit etwa drei Jahren kannte. So lange bereits arbeitete er als Berater mit an der Schaffung von Enovos (Fusion von Cegedel, Soteg und Saar Ferngas). “Der Minister hatte das Gefühl, nicht gut genug darüber informiert zu sein, was gerade in Belgien passiert”, so Bonte weiter. “Er wusste, dass ich bei BNP arbeite, und er wollte einfach wissen, was los ist.”

BGL im Fokus

Später stellte Pol-Henry Bonte einen Kontakt zwischen dem Luxemburger Wirtschaftsminister und Alain Papiasse, zuständig für Privatbank und Vermögensverwaltung bei BNP Paribas, her. Dann, an diesem “Freitag, rief mich Alain Papiasse zurück”, erzählt Bonte weiter. “Ich sollte nach Luxemburg kommen.”

Während die belgische Regierung am Wochenende (Freitag, 3. Oktober bis Sonntag, 5. Oktober 2008) in Brüssel mit BNP Paribas verhandelt, laufen in Luxemburg parallel Verhandlungen mit der französischen Großbank an. “Es galt, die Bedingungen für ...