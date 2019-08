Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend auf dem Escher Boulevard Charles de Gaulle mit einem Auto zusammengestoßen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Das berichtet die Einsatzzentrale CGDIS. Der Unfall passierte um 23.34 Uhr.

Der Mann ist der zweite Verkehrstote in Luxemburg an diesem Wochenende. Am Samstagmorgen starb ein junger Mann in der Nähe des Hareler Poteaus, als er mit seinem Auto gegen einen Baum fuhr.