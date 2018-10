Am Dienstagabend ist eine Umfrage zu den Luxemburger Parlamentswahlen im Internet aufgetaucht. Sie beruft sich auf Zahlen von TNS Ilres. Laut dem Geschäftsführer des Meinungsforschungs-Instituts sind die Resultate allerdings komplett aus der Luft gegriffen.

“Das ist alles aus der Luft gegriffen”, sagt Luc Biever, Geschäftsführer beim Umfrage-Institut TNS Ilres. Am Dienstagabend sind auf einer Internetseite, die über einen Twitter-Account weiterverbreitet wurde, falsche Umfragen zu den Luxemburger Parlamentswahlen aufgetaucht. Der Autor beruft sich auf Zahlen, die im Auftrag des Luxemburger Worts und von RTL von TNS Ilres veröffentlicht worden sein sollen.

“Diese Zahlen gibt es nicht”, sagt Biever. Er hat sich die ominöse Internetseite genau angeschaut. “Die Seite sieht zwar professionell aus und die Methoden, die der Autor benutzt, gibt es auch”, sagt er. Nur benutze der Autor eine falsche Grundlage, um seine Berechnungen anzustellen: “Er beruft sich auf die Wahlen von 2013 und rechnet auf dubiose Art seine Resultate.” Biever geht sogar so weit, dass er die Wahlvorhersage “Fake News” nennt.

“Die konservative Stimme Europas”

Neben dem Fakt, dass es sich um eine falsche Umfrage handelt, ist auch ihre eigentliche Veröffentlichung illegal. Denn: Es ist in Luxemburg verboten fünf Tage vor der Wahl die Ergebnisse von Umfragen zu publizieren. Außerdem muss der Luxemburger Kontrollinstanz ALIA bei jeder Wahl-Umfrage mitgeteilt werden, mit welcher Methodik sie entstanden ist. “Darum haben wir die ALIA mittlerweile eingeschaltet”, sagt Biever. Er habe auch eine E-Mail an den Autor geschrieben und ihn darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung seiner Umfrage illegal ist.

Laut der Internetseite soll ein gewisser Filip van Laenen hinter der Umfrage stecken. Sollten die Angaben stimmen, würde es sich um einen Computerwissenschaftler handeln, der für eine norwegische Firma arbeitet. Er taucht auch auf einer Webseite namens “The Brussels Journal” auf, die sich als “die konservative Stimme in Europa” bezeichnet. Der Mann war am Mittwoch weder über E-Mail noch über Telefon zu erreichen. Auch bei der norwegischen Firma antwortete nur eine Bandansage.

Am Mittwochabend löschte der Ersteller seine Beiträge auf Twitter. “Anscheinend verstoßen sie gegen luxemburgisches Gesetz”, schreibt er in dem sozialen Netzwerk. “Sorry für den Ärger, den ich verursacht habe.”

🔴 I have removed the tweets that seem to be in violation with Luxembourg law. Sorry for the trouble I caused. 🔴

— Luxembourg Polls (@luxpolls) 10. Oktober 2018