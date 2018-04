No sports?

Kein Sport ist nicht gesund. Zu viel Sport allerdings auch nicht. Man kann die Risiken allerdings recht einfach minimieren, schreibt Philip Michel im Editorial. Hier geht es zum Artikel.

Mehr Raum für Widerstand

Am kommenden Montag, 16. April, wird mit der Renovierung und dem Ausbau des nationalen Resistenzmuseums begonnen. In zweieinhalb Jahren sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Während dieser Zeit wird die Kollektion vorübergehend im Erdgeschoss des ehemaligen Friedensgerichts ausgestellt. Hier geht es zum Artikel.

„Ich bin zen“

In seiner Fraktion war er der Fachmann für Transport- und Umweltthemen. Doch Roger Negri (LSAP) interessiert sich auch für Finanzpolitik. Laute Töne mag der Politiker nicht. Er setzt auf profunde Kenntnis der ihm anvertrauten Dossiers. Sein Parlamentsmandat hat er einem jüngeren Parteikollegen überlassen. Hier geht es zum Artikel.

La mélancolie des nacres

Le dossier Bouillier: suite et fin. Où nous verrons que „Le Dossier M“ est aussi et surtout une analyse infiniment pertinente du rapport que nous entretenons aux fictions, une métaphysique sombre mais lucide de notre être-au-monde et une autopsie de la rupture d’une noirceur drôlissime, suivant parfaitement la notion de l’humour du désastre développée par Antoine Volodine. Lire l’article.

Das kleinere Übel für die Eurozone

So war das eigentlich nicht vorgesehen. Die Bildung der neuen Bundesregierung dauerte so lange, dass Frankreich und Deutschland erst nach dem von den italienischen Wahlen vom 4. März ausgelösten politischen Erdbeben die Arbeit an einer Reform der Eurozone aufgenommen haben. Hier geht es zum Artikel.

Die Mafia bombt wieder

Bei einem Bombenanschlag im kalabresischen Limbadi wurde ein 42 Jahre alter Mann getötet, sein Vater schwer verletzt. Der Mann hatte mit örtlichen ’Ndrangheta- Bossen gestritten. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Racheakt der Mafia aus. Hier geht es zum Artikel.

Bayer darf Monsanto übernehmen

Das US-Justizministerium hat laut Medienberichten der Übernahme von Monsanto durch Bayer zugestimmt. Diese soll noch im zweiten Quartal abgeschlossen werden. Amerikanische Landwirte fürchten höhere Preise und weniger Auswahl. Auch Umweltschützer gehen auf die Barrikaden. Hier geht es zum Artikel.