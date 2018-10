Im Wahlbezirk Zentrum dürfte es in vielerlei Hinsicht am Sonntag spannend werden: Nicht nur treten hier die Spitzenkandidaten aller maßgebenden Parteien an, auch haben die DP und ihr Premierminister Xavier Bettel ein bei den vergangenen Wahlen erzieltes außergewöhnlich gutes Ergebnis zu verteidigen und manch persönliches Abschneiden der Kandidaten wird unter besonderer Beobachtung stehen.