Gleich vorweg: Das Ettelbrooklyn Street Fest am Samstag (15.9.) in Ettelbrück war ein voller Erfolg. Vom frühen Nachmittag bis spät in den Abend hinein begeisterte das urbane und multikulturelle Ambiente in der Fußgängerzone und auf den Plätzen die vielen Besucher.

Ettelbrookyln – als vor rund zwei Jahren das Ettelbruck City and Tourist Office begründet wurde, um der “Patton-Stadt” neuen Schwung zu geben, hatte man keine Scheu vor der unter Jugendlichen verbreiteten Bezeichnung für das Städtchen. Die sei schließlich keineswegs negativ besetzt, fanden die Stadtmarketing-Experten. Vielmehr fördere die kreative Wortschöpfung die Identifikation mit der Gemeinde. Und die zweite Auflage des entsprechend benannten Fests brachte wirklich wieder den Flair eines New Yorker Schmelztiegels in den Ösling.

Straßenkünstler (wie Clap Clap Ciro, Michel Bernauer oder Dennis Wezenberg alias Mr James Moustache), Musiker (wie die Filiband, The Milkshakes oder die Fanfare Couche-Tard) und Workshops (in den Hip-Hop Disziplinen Skaten, Sprayen, DJ-ing) traten auf mehreren Bühnen im Ortskern verteilt auf oder, natürlich, mitten auf der Straße: das Street Fest hielt jedenfalls auch das Publikum immer in Bewegung. 20 Shows mit 16 Artisten-Gruppen aus neun verschiedenen Ländern erfüllten so mit den Zuschauern und Mitmachern die Mission des Ettelbrooklyn Street Fests: zusammenkommen und kulturelle Berührungsängste abbauen.