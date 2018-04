Die Identität des geflüchteten Fahrers aus Bonneweg konnte bestätigt werden. Die Ergebnisse der Autopsie liegen der Staatsanwaltschaft vor. Bei dem Mann, der am vergangenen Mittwoch in Luxemburg-Bonneweg von der Polizei erschossen wurde, handelt es sich um einen 51-jährigen Niederländer, der in Deutschland gemeldet war. Das teilt die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Er sei der Polizei wegen verschiedener Verstöße gegen den Code de la route bekannt gewesen.