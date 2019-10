10. 2009 – Roberta Vinci

2009 besiegte Roberta Vinci im Finale der Luxembourg Open Julia Goerges in zwei Sätzen. Der Stern der Italienerin sollte danach erst so richtig aufgehen. Sowohl im Einzel als auch im Doppel ging es für Vinci in der Weltrangliste steil nach oben. Im Einzel gewann die ehemalige Weltranglistensiebte im Jahr 2015 ihren ersten und einzigen Grand-Slam-Titel bei den US Open.

In der Doppelkonkurrenz brachte sie das Kunststück fertig, alle Grand-Slam-Turniere für sich zu entscheiden. Somit führte sie die Weltrangliste im Oktober 2012 in dieser Disziplin an. Am 14. Mai 2018 beendete die Italienerin ihre aktive Karriere.