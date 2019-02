Eine neue Art von Radarfalle soll im Herbst in Luxemburg losblitzen: ein Abschnittsradar, das die Geschwindigkeit von Autos über eine längere Strecke misst. Das erste Modell soll auf der N11 zwischen Waldhof und Gonderingen aufgestellt werden, teilte die Regierung im Dezember mit. Das Gerät macht an einem ersten Kontrollpunkt kurz hinter dem “Waldhaff” ein Foto der Nummernschilder aller durchfahrenden Autos. Am zweiten Kontrollpunkt vor Gonderingen macht eine zweite Kamera erneut einen Schnappschuss von den Kennzeichen. Ein Computer errechnet dann die Geschwindigkeit, die das Fahrzeug durchschnittlich auf der Strecke fuhr. War es zu schnell, blitzt eine dritte Kamera.

Der Piratenabgeordnete Marc Goergen sorgt sich um die Daten, die die Geräte generieren. In einer parlamentarischen Anfrage will er wissen, ob die Daten und Fotos von allen durchfahrenden Fahrzeugen gespeichert werden – also auch von denen, die nicht zu schnell unterwegs sind. Das verneint Transportminister François Bausch in seiner Antwort vom Freitag. “Falls kein Verkehrsverstoß vorliegt, werden alle Informationen gelöscht”, sagt er. Die Behandlung aller persönlichen Daten geschehe im Einklang mit dem Datenschutz. Informationen, die vom Radar verschickt werden, würden “asymmetrisch mit einem Schlüssel von 2048 Bit verschlüsselt”.

Blitzerbilder können auch bei anderen Ermittlungen genutzt werden

Das bedeutet aber nicht, dass die Daten von Verkehrssündern nicht weiter genutzt werden können. “Nach den allgemeinen rechtlichen Prinzipien kann man im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen auf Beweiselemente zurückgreifen, die von der Radarfalle generiert wurden”, sagt Schneider. Auf Deutsch: Einbrecher sollten sich besser ans Tempolimit halten.

Auf der N11 zwischen Waldhof und Gonderingen gab es zwischen 2011 und 2017 insgesamt 19 Unfälle. Drei Menschen starben, 37 wurden verletzt. Zahlen für 2018 gibt es noch nicht. Bausch erklärt, dass “auch nachdem die stationäre Radarfalle installiert wurde, noch immer viele Unfälle geschehen” seien.