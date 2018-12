Die Pläne des Transportsministeriums, die Riege der Radarfallen in Luxemburg zu vergrößern, werden konkreter.

Bereits im Februar 2017 hatte Verkehrsminister François Bausch (“déi gréng”) erklärt, dass die Regierung ein System analysiere, dass in anderen Ländern eingesetzt werde. Das System solle nicht wie die herkömmlichen Blitzer punktuell die Geschwindigkeit überwachen – sondern auf ganzen Abschnitten. Ins Auge fasste Bausch damals vor allem die Tunnels auf den Luxemburger Autobahnen. Dort wird der Verkehr kategorisch von Tempo 130 auf Tempo 90 herabgebremst. Und genauso kategorisch fahren viele Verkehrsteilnehmer doch schneller durch die Röhren.

Am vergangenen Dienstag erklärte Bausch im Parlament, dass Ende 2019 der erste Abschnittsradar losblitzen könne. Im Herbst soll eine Teststrecke eingerichtet werden. Das Ministerium bestätigt gegenüber dem Tageblatt den Plan. “Die Teststrecke ist ein vier Kilometer langer Streckenabschnitt von Waldhof in Richtung Gonderingen auf der N11”, sagt Sprecherin Dany Frank.

Das neue Radarsystem funktioniert so: Am ersten Kontrollpunkt kurz hinter dem “Waldhaff” fotografiert eine Kamera die Nummernschilder aller vorbeifahrenden Autos. Am zweiten Kontrollpunkt vor Gonderingen macht eine zweite Kamera erneut einen Schnappschuss von den Kennzeichen. Der Radarfallencomputer bekommt die Kennzeichendaten blitzschnell verschlüsselt per Funk oder Kabel zugeschickt. Das Gerät weiß dann genau, wie viel Zeit ein Auto für die vier Kilometer bis nach Gonderingen gebraucht hat – und kann die Durchschnittsgeschwindigkeit errechnen. “Ist die höher als die erlaubten 90 km/h, wird das Auto kurz hinter dem zweiten Kontrollpunkt von einer dritten Kamera geblitzt”, sagt Frank.

Sebastian Ramb vom Radarfallenhersteller Vitronic erklärt die Vorteile eines Wegstreckenblitzers: “Die Grundidee der Abschnittskontrolle ist, dass man nicht nur einzelne Gefahrenpunkte, sondern ganze Strecken befrieden kann.” Das Konzept würde “wunderbar” funktionieren und sei unter anderem bereits in Österreich und Großbritannien im Einsatz – in Deutschland ging diese Woche die erste Anlage in Betrieb.

N11-Blitzer bleibt, wenn der Test positiv ausfällt

Aber sind die Abschnittsmessungen narrensicher? Nicht ganz. Da nur die Durchschnittsgeschwindigkeit gemessen wird, nicht jedoch die tatsächlichen Höchstgeschwindigkeiten, könnten Autofahrer theoretisch in der ersten Hälfte der Strecke langsamer fahren und in der zweiten dann das Tempolimit brechen. Oder in der Mitte eine Pause einlegen – und dann nach Herzenslust losrasen. Und natürlich können Fahrzeuge auch zu schnell fahren und irgendwo vor der zweiten Kamera abbiegen. Aber: “Es hat sich in der Praxis herausgestellt, dass sich fast alle Verkehrsteilnehmer über die ganze überwachte Strecke an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten”, beschwichtigt Ramb.

Vitronic hat bereits die Radarfallen gebaut, die derzeit die Raser in Luxemburg punktuell blitzen. Ob das deutsche Unternehmen auch den Wegstreckenblitzer liefert, ist noch unklar. Auch, wie viele Abschnittsblitzer es geben wird – und wo. Nur so viel steht laut Dany Frank vom Verkehrsministerium schon jetzt fest: Falls der Test mit dem Wegstrecken-Radar auf der N11 positiv ausfalle, bleibe das System dort stehen.