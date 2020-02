Am Dienstag ist Großherzog Jean verschieden. Am kommenden Samstag, dem 4. Mai, wird das ehemalige Staatsoberhaupt feierlich beigesetzt. Das Tageblatt hat in Erfahrung gebracht, wie das Staatsbegräbnis ablaufen wird, welche Kleiderordnung vom Protokoll verlangt wird und welche royalen Gäste in der Hauptstadt erwartet werden.

Bestätigte und erwartete Gäste

Neben Prinzessin Anne von England gibt es bereits ein paar weitere bestätigte Gäste des Staatsbegräbnisses. Das belgische Königshaus gab L’essentiel gegenüber bekannt, dass König Philippe, dessen Vater Albert II. sowie ihre Gemahlinnen Mathilde und Paola anwesend sein werden. Es würden noch weitere Mitglieder der belgischen Königsfamilie an der Beerdigung teilnehmen, heiße es aus Schloss Laeken.

Das belgische Königshaus ist mit der großherzoglichen Familie verwandt. Durch die Heirat von Großherzog Jean und Großherzogin Joséphine-Charlotte von Belgien, der Schwester von König Albert II., war Jean der Schwager von Albert II. und der Onkel des heutigen Königs Philippe.

Ein Pressesprecher für das norwegische Königshaus bestätigte dem Luxemburger Wort gegenüber, dass König Harald V. und Königin Sonja von Norwegen zusammen mit Prinzessin Astrid, der älteren Schwester des Königs, an der Trauerfeier für das ehemalige Staatsoberhaupt teilnehmen werden. Wer sonst noch alles kommen wird, ist schwer zu sagen. „Ich bin mir sicher, dass jedes Königshaus vertreten sein wird“, sagt Monarchie-Experte Pierre Dillenburg. Sicherlich diejenigen aus Holland, Schweden und Dänemark. „Für sie ist es eine Ehre, am Staatsbegräbnis teilzunehmen“, sagt er. Großherzog Jean sei auch sehr gut mit dem jordanischen Königshaus befreundet gewesen.

Neben den royalen Teilnehmern rechnet Dillenburg auch mit vielen politischen Vertretern – auch aus Ländern, die keine Monarchie haben. Zum einen die ehemaligen Minister des Großherzogs wie Colette Flesch oder Jacques Santer. Zudem erwartet Dillenburg Vertreter der Pfadfinder, der Gemeinden und natürlich des Staates. Interessant: Die Partner der Autoritäten werden nicht zum Begräbnis eingeladen.

Zum Ablauf der Bestattung

Info Die Trauermesse findet um 11.00 Uhr in der Kathedrale statt. Die verfügbaren Plätze sind begrenzt, sodass alle, die teilnehmen wollen, sich ab Montag, 29. April, um 9.00 Uhr auf der Internetseite www.monarchie.lu oder unter der Telefonnummer 474 874-810 anmelden sollen.

Es sind maximal zwei Plätze pro validierte Registrierung möglich. Wer angemeldet ist, muss sich zwischen 8.30 und 9.00 Uhr an der Sicherheitskontrolle mit Ausweis beim Grand Théâtre einfinden. Dort wird ein Pass übergeben. Für den Transport zur Kathedrale und zurück wird ein Shuttlebus eingerichtet.

Der großherzogliche Hof hat bereits bekannt gegeben, dass der Sarg von Großherzog Jean an diesem Sonntag, dem 28. April, von Schloss Berg zum Palast in die Hauptstadt gebracht wird. Der Konvoi kommt gegen 15.00 Uhr in der Stadt an, wo er über den Boulevard Royal und die rue Notre-Dame bis zur rue du Marché-aux-Herbes vor den großherzogliche Palast fahren wird. In der „chapelle ardente“ kann die Öffentlichkeit zu festgelegten Zeiten Abschied vom früheren Staatsoberhaupt nehmen (siehe Infobox).

Darüber, wie die Bestattung am 4. Mai ablaufen wird, ist bisher wenig bekannt. „Es ist davon auszugehen, dass das Staatsbegräbnis nach dem gleichen Schema abläuft wie bei Großherzogin Charlotte“, sagt Monarchie-Experte Pierre Dillenburg. Demnach würde der Sarg von Soldaten vom Palast in die Kathedrale getragen und von einem Trauerzug begleitet. Es könne jedoch auch sein, dass der Sarg diesmal gefahren wird, spekuliert Guy May, der ehemalige „Commissaire de la Cour“. Der Weg würde über die rue de la Reine in die rue Notre-Dame führen. Es wäre jedoch möglich, dass dieser Weg aufgrund von Bauarbeiten geändert wird. Guy May hält es für wahrscheinlich, dass eine Delegation der Irish Guards nach Luxemburg kommt und den Trauerzug mit Dudelsack-Musik begleitet. Großherzog Jean war freiwillig als Soldat bei der britischen Armee und leistete seine Dienste bei den Irish Guards. Später wurde er Oberst des Regiments.

Ehre vom japanischen Kaiser

Das japanische Kaiserpaar begab sich am Donnerstag in die luxemburgische Botschaft in Tokio, um des verstorbenen Großherzogs Jean zu gedenken. „Das ist eine sehr bedeutungsvolle Geste“, sagt Guy May, ehemaliger „Commissaire de la Cour“. Kaiser Akihito und Kaiserin Michiko legten Blumen vor dem Porträt des Großherzogs nieder und verbeugten sich. Kaiser Akihito und Grand-Duc Jean waren über 50 Jahre lang befreundet. Sie lernten sich 1953 bei der Krönung von Königin Elisabeth II. kennen. Im Jahr 1999 besuchten Großherzog Jean und seine Frau, Großherzogin Joséphine-Charlotte, das Land der aufgehenden Sonne. Ein paar Jahre zuvor war das kaiserliche Paar in Luxemburg zu Gast gewesen. Kondolenzbücher zu Ehren von Großherzog Jean liegen weltweit in den luxemburgischen Botschaften aus.

Kommt die Queen?

Viele haben spekuliert, ob Queen Elizabeth II den Weg nach Luxemburg auf sich nehmen wird, um der Beisetzung von Großherzog Jean beizuwohnen. Immerhin sei die 93-Jährige mit Großherzog Jean befreundet gewesen, weiß Monarchie-Experte Pierre Dillenburg. Aber die Queen gehe nie auf ein Begräbnis. „Nur einmal hat sie eine Ausnahme gemacht: 1993, als König Baudouin I. von Belgien unerwartet starb“, merkt Dillenburg an. Für das ehemalige Staatsoberhaupt von Luxemburg wird die Queen allerdings keine Ausnahme machen.

Das britische Königshaus wird auf der Beerdigung des Großherzogs durch Prinzessin Anne, die Tochter von Queen Elizabeth II, vertreten. Das bestätigte der Buckingham-Palast am gestrigen Freitag gegenüber L’essentiel. Die 68-jährige Prinzessin ist die Schwester von Prinz Charles, dem ältesten Kind und Thronfolger. Sie ist das zweite von vier Kindern und die einzige Tochter von Königin Elisabeth II. und Prinz Philip, der 97 Jahre alt ist.

Anne trägt derzeit den Titel „Königliche Prinzessin“.

Die britische Prinzessin hat Großherzog Jean gekannt. Prinzessin Anne nahm 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal an Reitwettbewerben teil. Sie gehört dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) an. Großherzog Jean war dort 52 Jahre lang Mitglied. Die Königliche Prinzessin wird alleine nach Luxemburg reisen.

Königin Elisabeth II. von England hat in einem Schreiben an Großherzog Henri ihre Beileidsbekundungen ausgedrückt. Sie habe sehr gute persönliche Erinnerungen an den ehemaligen Staatschef. Die Queen erinnerte sich auch an Großherzog Jeans Zeit als Irish Guard.

Weitere Informationen:

Wann der Sarg des Alt-Großherzogs in der „Chapelle ardente“ besucht werden kann:

– Montag, 29. April, von 14.00 bis 19.00 Uhr

– Dienstag, 30. April, von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 19.00 Uhr

– Mittwoch, 1. Mai, von 10.00 bis 19.00 Uhr

– Donnerstag, 2. Mai, von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 19.00 Uhr

– Freitag, 3. Mai, von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr