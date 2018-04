Julian Alaphilippe hat die Flèche Wallonne vor dem Spanier und Dauersieger Alejandro Valverde gewonnen. Der Quick-Step-Profi setzte sich auf den letzten paar hundert Metern an der steilen Mur de Huy ab und feierte seinen ersten Sieg bei diesem Eintagesrennen. Dritter wurde der Belgier Jelle Vanendert (Lotto Soudal). Bob Jungels hatte das Peloton in den Schlussanstieg geführt. Der Teamkollege von Alaphilippe klassierte sich am Ende als 41. auf 1:55 Minuten. Ben Gastauer (Ag2r – Las Mondiale) wurde 89. auf 10:17 Minuten.