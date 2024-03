Yvandro Borges könnte gegen Georgien eine sehr wichtige Rolle zukommen. Damit er seine Leistung abrufen kann, muss er jedoch seine gewohnte Lässigkeit haben. Diese scheint ihm auch 24 Stunden vor dem Spiel nicht abhandengekommen zu sein.

Mit 19 Jahren sind die meisten Spieler vor einem solchen Duell nervös. Yvandro Borges ist es nicht. Der Nachwuchsstürmer von NEC Nijmegen braucht eine gewisse Lässigkeit, um seine Leistung abrufen zu können, wie er am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Georgien verriet. „Das gehört zu meiner Persönlichkeit dazu. Ich muss entspannt sein, um meinen Fußball spielen zu können.“

Für Borges ist es nicht der erste Auftritt vor vielen Zuschauern. In der deutschen Bundesliga bekam er bei seinen acht Einsätzen für Borussia Mönchengladbach ein Gefühl dafür, was es bedeutet, vor zehntausenden Zuschauern aufzulaufen. „Für diese Momente bin ich Profi geworden. Große Zuschauermassen machen mich überhaupt nicht nervös. Die Gedanken kreisen eher um die Bedeutung des Spiels. Es ist kein normales Spiel.“

Borges brennt darauf, gegen Georgien von Anfang an zum Einsatz zu kommen, denn in Mönchengladbach und in Nijmegen bekam er diese Chance bisher selten. Bei NEC stand er seit seinem Wechsel im Winter nur einmal in der Startelf. Trotzdem ist der 19-Jährige zufrieden mit seinem Schritt in Richtung Eredivisie: „Ich bin noch jung und bekomme jetzt schon mehr Minuten als bei der Borussia. Damit bin ich zufrieden und ich merke, dass ich noch sehr viel lernen kann.“

Borges sagt auch, dass er seit seinem Wechsel wieder mehr Spaß am Fußball hat und auch an Reife dazugewonnen hat. Zwei Elemente, von denen die Nationalmannschaft am Donnerstag profitieren soll. „Für mich ist ein Privileg, mit 19 Jahren die Chance zu bekommen, um ein EM-Ticket zu spielen. Viele ältere Spieler mussten sehr lange auf eine solche Gelegenheit warten. Für uns alle ist es ein erstes Mal, und wir wollen das Beste daraus machen.“ (del)